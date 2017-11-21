Akrofobi nedir

Toplumda sıkça rastlanan bu rahatsızlığın derecesi önemlidir. Kişi, merdivenden yukarı doğru çıktığında bile bu rahatsızlık kendini gösterebilir.

BEYNE MESAJ GİDİYOR

Gözün ya uzaklığı hesaplayamamasından ya da ayakların yere temas etmesinin beyne verdiği mesaj dolayısıyla bu rahatsızlığın ortaya çıktığı biliniyor.

BİRÇOK BELİRTİSİ VAR

Kişilerin yaşadığı bu rahatsızlık eğer üst seviyelerdeyse terleme, kalp çarpıntısı, titreme, ağlamanın yanı sıra psikolojik anlamda kilitlenme ve sağlıklı kararlar verememe gibi durumlar da ortaya çıkar.