Aksaray Üniversitesi'nde gerginlik: 3 yaralı, 12 gözaltı

Aksaray Üniversitesi Eğitim, Fen-Edebiyat ve Mühendislik fakültelerinin ayrı yerlerdeki kantinlerinde bugün saat 13.00 sıralarında, karşıt görüşlü öğrenciler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. Üniversiteye başta çevik kuvvet olmak üzere, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Kavgada 3 öğrenci, aldıkları tekme ve yumruk darbeleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Gerginlik polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya karıştığı öne sürülen 12 öğrenci gözaltına alındı. Polisin üniversitedeki geniş güvenlik önlemi sürüyor.