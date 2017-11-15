Aksaray Üniversitesi'nde gerginlik: 3 yaralı, 12 gözaltı

Arap Baharı'nın kilit ülkelerinden olan Libya, Kaddafi'nin devrilmesiyle adeta bir köle pazarına döndü.

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Seçmen dağılımına göre Atatürkçülük

1 Kasım seçimlerinin sonuçlarına göre yapılan araştırma, Atatürk ilke ve inkılapları'na kimin daha çok bağlı olduğunu ortaya çıkardı.