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Aksaray'da trafik kazası: 2 ölü 4 yaralı

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

AA | 10.06.2018 - 07:20..
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Eskil ilçesinde bir otomobil, aynı yönde giden motosiklete arkadan çaptı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan iki kişi de hayatını kaybetti.

Aksaray'da trafik kazası: 2 ölü 4 yaralı


İKİSİ DE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Eskil ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Gölbez Yaylası’ndan Tol Yaylası istikametine giden Yakup Koyuncu idaresindeki 42 FMV 89 plakalı otomobil, aynı istikamete giden plakasız motosiklete arkadan çarptı.

Kazada motosiklette bulunan İsmail Erkesikbaş (21) ile İbrahim Erkesikbaş (21) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü Yakup Koyuncu ile araçta bulunan Ramazan, Salih ve Özgür Koyuncu Eskil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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