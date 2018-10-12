Haber Türk'te yayınlanan "Gerçek Fikri Ne?" programına katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÇEKİLMEK İSTENİLEN YERE ÇEKİLMİŞİM"

"24 Haziran seçimlerinde 'Şurada da hata yaptık veya hata yaptım'" sorusunun yöneltilmesi üzerine Akşaner, "Çok haksız bir biçimde FETÖ üzerinden konuları lüzumsuz yere gündeme almışım. Bunda arkadaşlarımında etkisi oldu. Meydan okumuşum, tutuklamayan şerefsiz demişim. Bunları doğru bulmadım. Bu bir hatadır. Çekilmek istenilen yere çekilmişim. Bunu doğru bulmadım."

Akşener: FETÖ konusunu çok ele almışım VİDEO