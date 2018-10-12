taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.92415
Euro
6.8575
Altın
1219.85
Borsa
96657.42
Gram Altın
232.123

Akşener: FETÖ konusunu çok ele almışım

24 Haziran seçimlerinde hata yaptığını belirten Akşener, "FETÖ konusunu lüzumsuz yere gündeme almışım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 21:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Akşener: FETÖ konusunu çok ele almışım

Haber Türk'te yayınlanan "Gerçek Fikri Ne?" programına katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÇEKİLMEK İSTENİLEN YERE ÇEKİLMİŞİM"

"24 Haziran seçimlerinde 'Şurada da hata yaptık veya hata yaptım'" sorusunun yöneltilmesi üzerine Akşaner, "Çok haksız bir biçimde FETÖ üzerinden konuları lüzumsuz yere gündeme almışım. Bunda arkadaşlarımında etkisi oldu. Meydan okumuşum, tutuklamayan şerefsiz demişim. Bunları doğru bulmadım. Bu bir hatadır. Çekilmek istenilen yere çekilmişim. Bunu doğru bulmadım."

Akşener: FETÖ konusunu çok ele almışım VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'li papaz Brunson yargılanıyor

ABD'li papaz Brunson yargılanıyor

1489
ABD'li rahip Brunson serbest bırakıldı

ABD'li rahip Brunson serbest bırakıldı

2834
Trump'tan Brunson konusunda ilk açıklama

Trump'tan Brunson konusunda ilk açıklama

811
İran'da düşen jetin kokpitinde yaşananlar ortaya çıktı

İran'da düşen jetin kokpitinde yaşananlar ortaya çıktı

85
Kanal D'nin dizisinde Çerkesleri kızdıran sahne

Kanal D'nin dizisinde Çerkesleri kızdıran sahne

160
Berkay'ın eşi konuştu: Arda yandan kafa attı

Berkay'ın eşi konuştu: Arda yandan kafa attı

142
Reuters: Brunson uçağa bindi

Reuters: Brunson uçağa bindi

856
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM