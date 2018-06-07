Akşener: Muharrem İnce için çalışırım

Fox TV'deki Liderler Fox'ta programının konuğu Meral Akşener, Muharrem İnce için çalışmaya gönüllü olduğunu ifade etti. Akşener, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Muharrem İnce'nin ikinci tura kalması dahilinde kendisini destekleyeceğini açıkladı.

Akşener: İnce ile miting bile yaparım VİDEO



"İNCE İÇİN ÇALIŞIRIM"

Fox sunucularından İsmail Küçükkaya, Meral Akşener'e, "Muharrem İnce ikinci tura kalırsa destekler misiniz?" diye sordu.

Cumhurbaşkanlığı adayı Akşener, "Desteklerim. Hem de çalışacağım" şeklinde cevap verdi.

Fatih Portakal'ın "Ortak miting yapar mısınız?" sorusuna ise Akşener, "Niye yapmıyayım" diyerek yeşik ışık yaktı.