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Akşener'den partililere: İradenize boyun eğdim

Daha önce, istifa ettiğini ve kararının kesin olduğunu açıklayan Meral Akşener, bugünkü İYİ Parti kurultayında göreve dönme gerekçesini açıkladı.

Haber Merkezi | 12.08.2018 - 11:47..
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Akşener'den partililere: İradenize boyun eğdim

İYİ Parti kurultayı, Ankara ATO Congresium’da salonu dolduran partililer tarafından 2013 yılında kaldırılan ’Andımız’ metninin okunmasıyla başladı.

Meral Akşener daha önce iki kez sosyal medya hesabından göreve dönmeyeceğini çok net bir dille ifade eden tweet'ler atmıştı. Ancak bugünkü kongrede konuşma yapan Akşener, göreve döndüğünü açıkladı.

"GÖREV TÖRE GEREĞİDİR"

Akşener konuşmasında, "Görev töre gereğidir. Töre konuştu, han sustu. İradenize boyun eğdim. Gel dediniz geldim. Bilinsin isterim ki aklımızı karartacak hırslarımız yoktur. Kariyer planlamasıyla siyaset yapmıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Akşener'den partililere: İradenize boyun eğdim VİDEO

Akşener'den partililere: İradenize boyun eğdim

Akşener'den partililere: İradenize boyun eğdim

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