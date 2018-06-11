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Akşener'e tepki gösteren kişiye darp

İyi Parti Başkanı Akşener'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingine katılan ve şehit yakını olduğunu iddia ederek, terör sorundan bahsetmesini isteyen kişi, partililerce darbedildi.

AA | 11.06.2018 - 17:43..
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Programı kapsamında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine giden İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Malatya Caddesi'nde kendisini karşılayan partililere hitaben partisinin seçim bürosu önünde konuşma yaptı.

Akşener'e tepki gösteren kişiye darp

"ÜLKENİN SORUNU EKONOMİDEN ÖNCE TERÖR"

Miting sırasında elindeki Türk bayrağı çıkartmasıyla canlı yayın kameramanlarının bulunduğu platforma gelen ve şehit yakını olduğunu söyleyen servis şoförü Salih Ünsal (33), Akşener'e seslenerek, "Bir şehit yakını olarak, bu bayrak uğruna şehit verdik. Bu ülkenin sorunu, ekonomik sorundan önce terör sorunu. Keşke Saray'dan önce terör sorununu nasıl çözeceğinizi anlatsaydınız." dedi.

Akşener'e tepki gösteren kişiye darp

ŞEHİT YAKINI DARBEDİLDİ

Bunun üzerine Akşener'in, "Ben terör sorununu çözdüm oğlum, çözdüm. Bunun için nelere uğradım. Ohoo çözdüğüm için nelerle suçlanıyorum. Habur rezaletini ben yapmadım." karşılığını verdiği Ünsal, miting alanındaki partililer tarafından bulunduğu yerden indirilerek darbedildi.

Akşener'e tepki gösteren kişiye darp

HASTANEYE KALDIRILDI

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve polisin müdahalesiyle kalabalığın elinden kurtarılan Ünsal, polis aracına bindirilerek Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akşener'e tepki gösteren kişiye darp

Akşener'e tepki gösteren kişiye darp

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