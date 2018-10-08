Aktopraklık Höyüğü'ndeki 3 köyle zamanda yolculuk

Bursa'da kazı çalışmalarının 15. yılının tamamlandığı Aktopraklık Höyüğü, kazı alanlarının yanı sıra bu kazılardan elde edilen verilerle oluşturulan 3 farklı köyde ziyaretçilerini 8 bin 500 yıl öncesine götürüyor.

AÇIK HAVA MÜZESİ OLDU

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi'nin doğusunda ve Uluabat Gölü'nün doğu teraslarından birinin üzerindeki Aktopraklık Höyüğü, eski yerleşim merkezlerinin bulunduğu alanda oluşturulan Neolitik, Kalkolitik ve Osmanlı dönemlerine ait 3 canlandırma köyüyle açık hava müzesine dönüştürüldü.

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Köylerden biri 8 bin 500, diğeri 7 bin 500 yıl öncesinin verileri ışığında uyarlanmış evlerden oluşurken, 200 yıllık ahşap evlerden kurulan Osmanlı köyü de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Alana giden ziyaretçiler, geziye önce 8 bin 500 yıllık yerleşim yerinden başlıyor.

7 BİN 500 YILLIK KÖY

Ardından üzeri sarmaşıklarla kaplı zaman tünelinden geçen ziyaretçiler, 7 bin 500 yıllık köye, son olarak da Osmanlı köyüne ulaşıyor. Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki bu köylerdeki yapıların içinde bölgedeki kazı alanlarında ortaya çıkarılan eşyaların replikaları, ziyaretçilere o dönemdeki günlük hayat hakkında bilgi veriyor.