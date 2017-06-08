AL Jazeera siber saldırı altında

Al Jazeera'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Al Jazeera medya ağı tüm sistemleri, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında siber saldırıya uğramıştır" denildi.

"ARALIKSIZ SALDIRIYORLAR"

Açıklamada, Katarlı yayın organının "aralıksız" olarak saldırılara maruz kaldığı belirtildi.

Fransız haber ajansı AFP, medya kuruluşundan bir kaynağın da saldırıları teyit ettiğini söyledi.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Al Jazeera çalışanı ise, siber güvenliğe çeşitli saldırı denemeleri olduğunu ve ünlü medya ağının tüm platformlara yansıyan bu tehditle mücadele ettiğini söyledi.