taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.303
USD
3,7085
EURO
4,3618
ALTIN
152,76
PETR
57,3800

Alacabel Tüneli 2019'a kadar tamamlanacak

Antalya-Konya Karayolu arasında inşası devam eden Alacabel Tüneli'nin bitiş tarihi netleşti.

24.10.2017 - 09:38
  1. Haberler
  2. Projeler
Alacabel Tüneli 2019'a kadar tamamlanacak

Antalya-Konya karayolu üzerinde inşa edilen Alacabel Tüneli yapım çalışmaları hızla devam ediyor. İnşaat çalışmalarının geçen yıl başladığı tünel tamamlandığında 7 bin 300 metre uzunluğa sahip olacak.

Alacabel Tüneli 2019'a kadar tamamlanacak

KAZI VE DESTEKLEME ÇALIŞMASI SONLANDI

Abdullah Çatlı'nın haberine göre; Karayolları Konya Bölge Müdürü Turgut Aydın, Anadolu Bölgesi'ni, Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak Alacabel Tüneli çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade etti. Aydın, tünelle ilgili olaraka ayrıca 4 bin 600 metrelik kazı ve destekleme çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Aydın, Alacabel Tüneli'nin özellikle kış aylarında trafikte yaşanan sıkıntıları ortadan kaldıracağını söyledi.

"Bu proje Antalya-Konya arasındaki Alacabel mevkisindeki Alacabel Tüneli ve bağlantı yolları projesidir." diyen Ayhdın, tünelle ilgili şu bilgileri verdi; "İhale edilen kesimin uzunluğu, 7 bin 360 metresi çift tüp tünel, 11 bin 800 metresi bölünmüş yol olmak üzere toplam 19 bin 200 metredir. Ayrıca proje kapsamında birisi köprülü olmak üzere üç adet kavşak yer almaktadır. Tüneller arasında 9 adet karşılıklı sığınma cebi ile acil geçiş yerleri mevcuttur. Çalışmalar geçen yıl başladı. Gece, gündüz, yaz ve kış demeden çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugün itibarıyla her iki tüpte giriş ve çıkış ağızlarında toplam 4 taraftaki çalışmalar 4 bin 600 metreye ulaştı. Kazı ve destekleme çalışmaları tamamlandı. Bu yolun yaklaşık 11 kilometresi Konya, kalan 8 kilometresi Antalya karayolları bölgesi içinde kalmaktadır."

Alacabel Tüneli 2019'a kadar tamamlanacak

2019'DA TAMAMLANACAK

Alacabel Tüneli'nin çalışmaları 2019'a kadar tamamlanacak. Aydın, "Projenin 2019 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Projenin bitmesi ile tırmanma ve inişleri kaldırdığı için araç yakıt tasarrufu açısından ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak. Yakıt ve amortisman giderleri hesaplanınca 15 yılda bu proje kendisini amorti edecek." şeklinde ifadelerde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Alacabel Tüneli 2019'a kadar tamamlanacak
Antalya-Konya Karayolu arasında inşası devam eden Alacabel Tüneli'nin bitiş tarihi netleşti.
Çanakkale'de gayrimenkul hareketliliği devam edecek
2023 yılında yapımı sonlanacak Çanakkale Köprüsü, bölgede bulunan arsa ve konut fiyatlarını arttırdı.
Kanal İstanbul güzergahındaki evlerin fiyatı arttı
İnşasına başlanacak olan Kanal İstanbul projesinin geçtiği yerlerin değeri şimdiden katlanıyor.
Küçük Armutlu'da kentsel dönüşüm çalışmaları başlıyor
Sarıyer'e bağlı Küçük Armutlu'da kentsel dönüşüm çalışmaları start alacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı Yahudiler yol kesti

İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı Yahudiler yol kesti

56
Nihat Kahveci'den Negredo'ya: 3,5 gol at bari

Nihat Kahveci'den Negredo'ya: 3,5 gol at bari

30
Şenol Güneş: 4 maçta 2 puan bizim için başarısızlık

Şenol Güneş: 4 maçta 2 puan bizim için başarısızlık

40
Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyelerin denetleneceğini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyelerin denetleneceğini duyurdu

161
Osman Kavala'nın gözaltına alınma nedeni

Osman Kavala'nın gözaltına alınma nedeni

43
Darbeci Akın Öztürk rütbesini geri istedi

Darbeci Akın Öztürk rütbesini geri istedi

48
İstifalardan sonra gözler Balıkesir'de

İstifalardan sonra gözler Balıkesir'de

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM