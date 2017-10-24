Alacabel Tüneli 2019'a kadar tamamlanacak

Antalya-Konya karayolu üzerinde inşa edilen Alacabel Tüneli yapım çalışmaları hızla devam ediyor. İnşaat çalışmalarının geçen yıl başladığı tünel tamamlandığında 7 bin 300 metre uzunluğa sahip olacak.

KAZI VE DESTEKLEME ÇALIŞMASI SONLANDI

Abdullah Çatlı'nın haberine göre; Karayolları Konya Bölge Müdürü Turgut Aydın, Anadolu Bölgesi'ni, Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak Alacabel Tüneli çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade etti. Aydın, tünelle ilgili olaraka ayrıca 4 bin 600 metrelik kazı ve destekleme çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Aydın, Alacabel Tüneli'nin özellikle kış aylarında trafikte yaşanan sıkıntıları ortadan kaldıracağını söyledi.

"Bu proje Antalya-Konya arasındaki Alacabel mevkisindeki Alacabel Tüneli ve bağlantı yolları projesidir." diyen Ayhdın, tünelle ilgili şu bilgileri verdi; "İhale edilen kesimin uzunluğu, 7 bin 360 metresi çift tüp tünel, 11 bin 800 metresi bölünmüş yol olmak üzere toplam 19 bin 200 metredir. Ayrıca proje kapsamında birisi köprülü olmak üzere üç adet kavşak yer almaktadır. Tüneller arasında 9 adet karşılıklı sığınma cebi ile acil geçiş yerleri mevcuttur. Çalışmalar geçen yıl başladı. Gece, gündüz, yaz ve kış demeden çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugün itibarıyla her iki tüpte giriş ve çıkış ağızlarında toplam 4 taraftaki çalışmalar 4 bin 600 metreye ulaştı. Kazı ve destekleme çalışmaları tamamlandı. Bu yolun yaklaşık 11 kilometresi Konya, kalan 8 kilometresi Antalya karayolları bölgesi içinde kalmaktadır."





2019'DA TAMAMLANACAK

Alacabel Tüneli'nin çalışmaları 2019'a kadar tamamlanacak. Aydın, "Projenin 2019 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Projenin bitmesi ile tırmanma ve inişleri kaldırdığı için araç yakıt tasarrufu açısından ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak. Yakıt ve amortisman giderleri hesaplanınca 15 yılda bu proje kendisini amorti edecek." şeklinde ifadelerde bulundu.