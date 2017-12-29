Alaçatı Marina'da yangın

15 katlı bir binada çalışma yapan inşaat işçisinin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması yürekleri ağızlara getirdi.

29 Aralık 2013'te Fransa Alpleri’nde kaza geçiren ve tam 4 yıldır bitkisel hayatta olan Schumacher, 45 kiloya düştü.

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’a tatile gelen Araplar, kar motoruyla safari yapmak için kuyruk oluşturdu.

Her yıl dünyada 4,5 milyon kişi, sigaraya bağlı hastalıklardan ölürken, Türkiye'de de 17 milyon sigara bağımlısı bulunuyor.

Dünyada 1.1 milyar sigara içicisi var

Myanmar'da insansız hava aracı (drone) ile izinsiz görüntü aldıkları gerekçesiyle iki aydır tutuklu bulunan TRT World ekibi, haklarındaki ilave suçlamaların düşürülmesinin ardından serbest bırakıldı.

CHP Lideri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan onlarca vatandaşı yok sayarak askerlerin komutanın emrini uyguladığını ve suçsuz olduğunu söyledi.

1 Türk futbolunun yeni sorunu; kupa fikstürü Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u yendiği kupa maçının ardından iki takımın da teknik adamı kupa fikstürünü eleştirdi.

2 Cumhurbaşkanı, MHP ittifakı hakkında konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'tan Türkiye'ye dönerken uçakta MHP ittifakı hakkında konuşan AK Partililere sert çıktı: "Size ne kardeşim, siz ne konuşuyorsunuz?" dedi.

3 Kemal Kılıçdaroğlu 2019 seçimleri için 'Olabilir' dedi Ece Üner ile Enine Boyuna programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 seçimlerinde aday olup olmayacağı sorusuna net bir cevap vermedi.

4 Abdülkadir Selvi: Gül, Erdoğan'ın yanında olmadı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül'ün ayrı düşmesinin nedenini, Gül'ün Gezi olayları ve 17-25 Aralık süreçlerinde Erdoğan'ın yanında olmamasına bağladı.

5 Orgeneral Akar: Evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak Şehit Ferhat Muratoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Mücadele aralıksız devam edecek ve terör belası ülkemizden silinecek." şeklinde konuştu.

6 İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs için rüşvet verecek ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapmak için Birleşmiş Milletler'de ülkeleri parayla tehdit etmesi ters tepmişti. Bu defa İsrail direkt para vermeye hazırlanıyor.