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Alaçatı Marina'da yangın

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde marinada demirli bir yatta çıkan yangında, alevler kısa sürede yakınındaki diğer yatlara da sıçradı.

DHA | 29.12.2017 - 09:27..
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İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde marinada çıkan yangında 1 yat tamamen kül olurken, 5 yatta ise maddi hasar meydana geldi.

Alaçatı Marina'da yangın

DİĞER YATLARA SIÇRADI

Olay, gece yarısı Alaçatı Marina'da meydana geldi. Marinadaki demirli yatlardan birinde yangın çıktı. Elektrik aksamından çıktığı sanılan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bikişikteki diğer yatlara da sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin denizden ve karadan müdahalesiyle yatlardaki yangın söndürüldü.

Alaçatı Marina'da yangın

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıktığı yat tamamen kullanılmaz hale getirken, alevlerin sıçradığı 5 yatta ise hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alaçatı Marina'da yangın

Alaçatı Marina'da yangın

Alaçatı Marina'da yangın

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