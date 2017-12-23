Alakarga Yayınları'ndan 5 yeni kitap

Aralık ayı kitaplarını yayımlayan Alakarga Yayınları, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Her ay yeni kitaplarla okuyucularının karşısına çıkan yayınevi, bu ay da beş güzel eseri okuyucularına ulaştırdı.
Marcio Souza'nın Amazon'un Efendisi, Angel Esteban'ın Yazar ve Cenneti, Mark Twain'in Bir Kesitle Kaptan Stormfield'ın Cenneti Ziyareti, Münir Göle'nin Surat Buruşturmalık 52 Metin, Boile ve Narcejac'ın ortak kaleme aldıkları Vertigo Ölüler Arasında adlı kitaplar okuyucularını bekliyor.
Kitap Ayracı olarak size bu güzel kitapları sunuyoruz...
MARCİO SOUZA - AMAZON'UN EFENDİSİ
Devrim tarihinde kısa soluklu fakat heyecan verici bir saltanat dönemini anlatan Amazon’un Efendisi, bugünün Latin Amerika’sında en yetenekli yazarlar arasında gösterilen Márcio Souza’nın ilk kitabıdır.
Yazar: Marcio Souza
Yayınevi: Alakarga Yayınları
Çeviren: Berkan Kirmit
Türü: Roman
Baskı yılı: 2017
Syf: 258
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MÜNİR GÖLE - SURAT BURUŞTURMALIK 52 METİN
Münir Göle, Surat Buruşturmalık 52 Metin adlı küçük ama keyifli kitabında; bazen cehennem zebanisine bezeyen Kara Sakal’ı anlatıyor. Düşündüren, gülümseten bir dilde yazılmış bu anekdotları bir solukta okuyacaksınız.
Yazar: Münir Göle
Yayınevi: Alakarga Yayınları
Türü: Deneme
Baskı yılı: 2017
Dili: Türkçe
Syf: 110
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MARK TWAİN - BİR KESİTLE KAPTAN STORMFİELD'IN CENNETİ ZİYARETİ
Mark Twain’den, okumaya doyamayacağınız bir öykü seçkisi…
Yazar: Mark Twain
Yayınevi: Alakarga Yayınları
Çeviren: Batuhan Taş
Türü: Öykü
Baskı yılı: 2017
Syf: 160
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ANGEL ESTEBAN - YAZAR VE CENNETİ
Angel Esteban, Yazar ve Cenneti’nde edebiyata ve kitaplara düşkün olanların hep merak ettikleri bir dünyayı sonuna kadar açarak; bize yaşamlarının bir bölümünde kütüphanecilik yapan büyük yazarları tanıtıyor...
Yazar: Angel Esteban
Yayınevi: Alakarga Yayınları
Çeviren: Tülin Bozkurt Hazar
Türü: Düşünce
Baskı yılı: 2017
Syf: 279
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BOİLEAU - NARCEJAC - VERTİGO ÖLÜLER ARASINDA
1958 yılında Alfred Hitchcock tarafından filme alınan Vertigo, yalnızca daha önce Dişi Kurtlar adlı romanın yayınlandığı gibi, Boileau-Narcejac ikilisinin en ünlü yapıtı değil, aynı zamanda gelmiş geçmiş en sarsıcı, yazınsal derinliği en yüksek polisiye romanlardan biri…
Yazar: Boileau - Narcejac
Yayınevi: Alakarga Yayınları
Türü: Roman, polisiye
Çeviren: Ece Yücel
Baskı yılı: 2017
Syf: 210
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