Alakarga Yayınları'ndan 5 yeni kitap

Aralık ayı kitaplarını yayımlayan Alakarga Yayınları, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Her ay yeni kitaplarla okuyucularının karşısına çıkan yayınevi, bu ay da beş güzel eseri okuyucularına ulaştırdı.

Marcio Souza'nın Amazon'un Efendisi, Angel Esteban'ın Yazar ve Cenneti, Mark Twain'in Bir Kesitle Kaptan Stormfield'ın Cenneti Ziyareti, Münir Göle'nin Surat Buruşturmalık 52 Metin, Boile ve Narcejac'ın ortak kaleme aldıkları Vertigo Ölüler Arasında adlı kitaplar okuyucularını bekliyor.

Kitap Ayracı olarak size bu güzel kitapları sunuyoruz...

MARCİO SOUZA - AMAZON'UN EFENDİSİ

Devrim tarihinde kısa soluklu fakat heyecan verici bir saltanat dönemini anlatan Amazon’un Efendisi, bugünün Latin Amerika’sında en yetenekli yazarlar arasında gösterilen Márcio Souza’nın ilk kitabıdır.

Yazar: Marcio Souza

Yayınevi: Alakarga Yayınları

Çeviren: Berkan Kirmit

Türü: Roman

Baskı yılı: 2017

Syf: 258

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D&R

MÜNİR GÖLE - SURAT BURUŞTURMALIK 52 METİN

Münir Göle, Surat Buruşturmalık 52 Metin adlı küçük ama keyifli kitabında; bazen cehennem zebanisine bezeyen Kara Sakal’ı anlatıyor. Düşündüren, gülümseten bir dilde yazılmış bu anekdotları bir solukta okuyacaksınız.

Yazar: Münir Göle

Yayınevi: Alakarga Yayınları

Türü: Deneme

Baskı yılı: 2017

Dili: Türkçe

Syf: 110

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İdefix

MARK TWAİN - BİR KESİTLE KAPTAN STORMFİELD'IN CENNETİ ZİYARETİ

Mark Twain’den, okumaya doyamayacağınız bir öykü seçkisi…

Yazar: Mark Twain

Yayınevi: Alakarga Yayınları

Çeviren: Batuhan Taş

Türü: Öykü

Baskı yılı: 2017

Syf: 160

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D&R

ANGEL ESTEBAN - YAZAR VE CENNETİ

Angel Esteban, Yazar ve Cenneti’nde edebiyata ve kitaplara düşkün olanların hep merak ettikleri bir dünyayı sonuna kadar açarak; bize yaşamlarının bir bölümünde kütüphanecilik yapan büyük yazarları tanıtıyor...

Yazar: Angel Esteban

Yayınevi: Alakarga Yayınları

Çeviren: Tülin Bozkurt Hazar

Türü: Düşünce

Baskı yılı: 2017

Syf: 279

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D&R

BOİLEAU - NARCEJAC - VERTİGO ÖLÜLER ARASINDA

1958 yılında Alfred Hitchcock tarafından filme alınan Vertigo, yalnızca daha önce Dişi Kurtlar adlı romanın yayınlandığı gibi, Boileau-Narcejac ikilisinin en ünlü yapıtı değil, aynı zamanda gelmiş geçmiş en sarsıcı, yazınsal derinliği en yüksek polisiye romanlardan biri…

Yazar: Boileau - Narcejac

Yayınevi: Alakarga Yayınları

Türü: Roman, polisiye

Çeviren: Ece Yücel

Baskı yılı: 2017

Syf: 210

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