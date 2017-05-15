Alanya Teleferik Hattı yılda 1 milyon kişiyi taşıyacak

Alanya Kalesi'nin Ehmedek Kapısı ile Damlataş Sosyal Tesisleri arasında yeni bir teleferik hattı inşa edilecek.

9 MİLYON AVROYA MAL OLDU

İnşa edilecek proje, 900 metre uzunluğuna sahip olacak ve yılda 1 milyon kişi bu projeyle yolculuk edecek. Teleferik Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul, projenin 9 milyon avroya mal olduğunu ve Alanya Teleferik'in 17 kabinle hizmet vereceğini açıkladı.

"1 MİLYON KİŞİYİ TAŞIMAYI PLANLIYORUZ"

Cumbul, "900 metre uzunluktaki teleferikle yılda 1 milyon kişiyi taşımayı planlıyoruz. Alanya Teleferik Projesi'nde doğal yaşamı koruduk. Teleferiğin gondollarını taşıyan 2 dev direk ile istasyonun tüm malzemeleri, Alanya Kalesi'nde doğayı tahrip etmemek için Rusya'dan getirdiğimiz özel helikopterle dikildi. İsviçre, Almanya, İtalya, Bulgaristan, Polonya ve Avusturya'dan gelen uzmanlarla yaklaşık 40 kişilik ekip, teleferiğin direk ve ekipmanlarının monte edilmesinde çalıştı." diye konuştu.

"30 YILLIK ÖZLEMİ BİTİRİYORUZ"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de teleferiğin inşa sürecinde hem tarihi hem de kültürel dokunun korunması için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası adayı Alanya Kalesi'nin Ehmedek Kapısı ile Damlataş Sosyal Tesisleri arasında çalışacak teleferik ve ahşap yürüme bandı projesinde sona yaklaştıklarını belirten Yücel, "Alanya Kalesi'nin tarihi dokusunu koruyarak kültürel varlıklarımızı daha iyi tanıtacak Teleferik Projesi'nde son noktaya geldik. Halatlar çekilecek ve 17 kabinimiz yerleşecek. Saatte bin 130 kişi taşıyacak teleferiğimiz, haziran sonunda devreye girecek. Böylece Alanya halkının 30 yıllık özlemini bitireceğiz." dedi.