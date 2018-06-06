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Alanya'da plajlar yabancı tatilcilere kaldı

Ramazan ayı dolayısıyla Antalya plajları yabancı turistlerin akınına uğradı.

DHA | 06.06.2018 - 19:03..
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Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü ilçede plajlar doldu.

TURİSTLER SOĞUK SUDA SERİNLEDİ

Nem oranının yüzde 63 olduğu ilçede hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı tatilciler serinlemek için soluğu ilçenin ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarında aldı.

Ramazan ayı dolayısıyla yerli halkın plajlara gelmemesi nedeniyle sahiller de yabancı tatilcilere kaldı. Sahildeki bazı turistler şezlonglara uzanıp güneşin tadını çıkarırken, bazıları da yüzüp serinledi.

Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede hava sıcaklığının hafta boyunca artarak devam edeceğini bildirdi.

Alanya'da plajlar yabancı tatilcilere kaldı

Alanya'da plajlar yabancı tatilcilere kaldı



Alanya'da plajlar yabancı tatilcilere kaldı



Alanya'da plajlar yabancı tatilcilere kaldı

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