Alanya’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Alanya'da saat 19.00 sıralarında başlayan yağmur, kısa sürede sağanağa dönüştü.

Yoğun yağıştan etkilenen bazı bölgelerde küçük su baskınları yaşanırken, bazı bölgelerde ise yollar su altında kaldı.

ARAÇLAR SU ALTINDA KALDI

Saat 21.00 sıralarında etkisini artıran yağışla birlikte D-400 karayolu üzerinde bulunan alt geçit yağmur suyuyla doldu. Suyun derinliğini hesap edemeyerek alt geçide giren sürücüler otomobilleriyle su altında kaldı.

Sürücüler kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, suya gömülen araçlar ise olay yerine gelen çekici yardımıyla çıkarıldı.

RÜZGARIN HIZI 40 KM

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü verilerine göre metrekareye ortalama 57.3 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Güneyden saatte 40 kilometre hızla esen rüzgarın da yer yer etkisini sürdürdüğü yağışlı havanın yarın sabaha kadar devam edeceği kaydedildi.

























