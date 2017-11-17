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Alanya'da suç örgütü çökertildi

Organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17.11.2017 - 13:59
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Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, bu örgüte mensup olmak ve suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla nitelikli yağma ve nitelikli gasp' suçlarıyla ilgli başlattığı soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Kasım'da operasyon düzenledi.

15 GÖZALTI

Başsavcı Yasin Emre'nin koordinesinde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda E.A., B.Z., A.T., F.A., A.A., M.K., A.I., H.Y., S.Y., N.S., S.K., D.Y., A.Ç., E.A. ve E.R. adreslerinde gözaltına alındı.

Alanya'da suç örgütü çökertildi

SORGU 20 SAAT SÜRDÜ

Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün sabah adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şüphelilerden M.K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 14 şüpheli yaklaşık 20 saat süren sorgunun ardından tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, savcılığın adli soruşturmayı titizlikle yürüttüğü ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlarla ilgili kamu davası açılması yönünde çalışma başlatıldığı belirtildi.

Alanya'da suç örgütü çökertildi

Alanya'da suç örgütü çökertildi

Alanya'da suç örgütü çökertildi

Alanya'da suç örgütü çökertildi

Alanya'da suç örgütü çökertildi

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