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Alaska ve Akdeniz'de Rusya-ABD gerilimi

Doğu Akdeniz'de USS Harry Truman uçak gemisi, Gemisavar füze kompleksi 'Uran' ile donatılmış Yaroslav Mudrıy fırkateynince takip edilirken, Alaska sınırında 2 Rus bombardıman uçağına önleme yapıldı.

AA | 12.05.2018 - 23:40..
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İngiliz ITV televizyonunun haberine göre ilk kez 2 yıl önce karşı karşıya gelen Yaroslav Mudrıy ve USS Harry Truman, Akdeniz'in doğusunda yeniden aynı karede yer aldı.

ITV'nin USS Harry Truman'ı ziyaret eden muhabiri, Rus fırkateynin ABD uçak gemisinin her adımını takip ettiğinin açık şekilde görüldüğünü ifade etti.

Alaska ve Akdeniz'de Rusya-ABD gerilimi

ABD UÇAK GEMİSİ, 2 YILDIR AKDENİZ'DE

2 yıl önceki gergin karşılaşmanın aksine bu kez herhangi bir sorun yaşanmadığını kaydeden ITV muhabiri, iki geminin Soğuk Savaş döneminde kurulan iletişim hatları üzerinden olası tehlikeli olayları önlemek için bilgi alışverişi yaptığını belirtti.

USS Harry Truman, Suriye'deki DEAŞ hedeflerine yönelik operasyonların bir unsuru olarak Akdeniz'de görev yapıyor.

Sputnik'in haberine göre USS Harry Truman gemisi 19 Nisan'da Akdeniz'e girmişti, yaklaşık bir hafta sonra da ABD, İngiltere ve Fransa, Esad'ın sivil halka karşı Duma'da kimyasal silah kullandığı iddiasıyla Suriye'ye saldırı düzenlemişti.

USS Harry Truman uçak gemisinin, belirlenen görev süresinin ardından geri dönmek yerine Rusya'ya engel olmak için Akdeniz'de kalabileceği belirtiliyor.

ALASKA'DA RUS BOMBARDIMAN UÇAKLARINA ÖNLEME

Öte yandan Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska yakınlarında Kuzey Amerika Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne giren Rusya’ya ait iki Tu-95 tipi bombardıman uçağına ABD savaş uçaklarınca önleme yapıldığını açıkladı.

Alaska ve Akdeniz'de Rusya-ABD gerilimi

Konuyla ilgili Anadolu Ajansı’na yazılı açıklama açıklama yapan NORAD sözcülerinden Binbaşı Andrew Hennessy, yerel saatle 10.00’da Rus Hava Kuvvetlerine bağlı iki Tu-95 tipi bombardıman uçağına NORAD’a bağlı F-22 uçaklarının önleme yaptığını belirtti.

RUS UÇAKLARI, ABD HAVA SAHASINI İLK KEZ İHLAL ETTİ

Söz konusu bombardıman uçaklarının Alaska kıyılarına yakın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne girdiği bilgisini paylaşan Hennessy, F-22 uçaklarının bombardıman uçaklarının Aleutian zincir adaları üzerinden batıya doğru yönelene kadar önleme yapmaya devam ettiğini bildirdi.

Hennessy, “Rus bombardıman uçakları daha önce Kuzey Amerika egemen hava sahasına girmemişti.” ifadelerini kullandı.

NORAD’ın Kuzey Amerika’da hava ile uzay uyarı ve kontrol misyonu ile görevli olduğunu kaydeden sözcü, Komutanlığın bölgeyi izlemeye devam ettiğini belirtti.

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