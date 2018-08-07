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Alaska'da ilk kez terizinozor ayak izine rastlandı

Alaska'da ilk kez rastlanan terizinozor ayak izi, bölgenin 65-70 milyon yıl önce Kuzey Amerika ile Asya arasında geçiş yolu görevi görmüş olabileceğini gösteriyor.

AA | 07.08.2018 - 21:13..
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Alaska'nın 65-70 milyon yıl önce dinozorlar için Kuzey Amerika ile Asya arasında geçiş yolu görevi görmüş olabileceği açıklandı.

Perot Doğa ve Bilim Müzesi'nden araştırmacılar, Alaska Denali Ulusal Parkı'nda ilk kez terizinozor ayak izlerine rastladı.

Ayak izlerinin, Tebeşir Dönemi'nin sonunda Alaska'nın bu bölgesindeki ekosistemin, Asya'nın orta kesimiyle benzerlik gösterdiği fikrini verdiği belirtildi. Terizinozorların, o dönemde Asya'da yaşadığı, bölgede ayak izleri bulunan ve ördek gagalı dinozorlar olarak bilinen hadrozorların da otobur bir tür olduğu söyleniyor.

NADİR VE SIRA DIŞI OTOBURLAR

Ulusal parkta, önce 2012 yılında bir terizinora ait ayak izi bulundu. 2013-2014 yıllarında yapılan incelemelerde hem terizinorlara hem de hadrozorlara ait daha fazla ayak izine rastlandı.

Terizinozorlar, dinozor kayıtlarında nadir ve sıra dışı otoburlar olarak geçiyor.

Araştırma ekibinin lideri Anthony R Fiorillo, "Keşif, Alaska'nın, 65-70 milyon yıl önce Kuzey Amerika'nın batısı ile Asya arasında muhtemelen bir geçiş yolu olduğuna dair kanıt sunuyor." dedi.

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