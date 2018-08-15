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Albayrak: Katar'la işbirliğini daha ileri taşıyacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Erdoğan ile Katar Emiri'nin görüşmesini, 'Türkiye-Katar dostluğunun pekişmesi' olarak değerlendirdi.

İHA | 15.08.2018 - 23:42..
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Albayrak: Katar'la işbirliğini daha ileri taşıyacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

"DOSTLARIMIZLA GÜÇLENECEĞİZ"

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden mesajını ileten Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kez daha Türkiye-Katar dostluğunu dünya gördü. Ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğini çok daha ileriye taşıyacağız. Bu süreçten rasyonel politikalarımız ve güçlü stratejilerimizin yanında, dostlarımızla ve işbirliklerimizle güçlenerek çıkacağız.”

Bakan Albayrak, görüşmeye ilişkin bir fotoğrafı da takipçileriyle paylaştı.

Albayrak: Katar'la işbirliğini daha ileri taşıyacağız

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