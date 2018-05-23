Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yeni dönemde AK Parti'den İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday gösterildi.

İstanbul Milletvekili olmaya hazırlanan Albayrak, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konuşulan konular arasında Türkiye'de doların yükselmesiyle başlayan ekonomi tartışmaları vardı.

25 HAZİRAN'DAN SONRA DURUM DEĞİŞECEK

Albayrak, Türkiye ekonomisine yapılmak istenen operasyonlara vurgu yaptı. Ve ekonomik gidişatın 25 Haziran'dan sonra değişeceğinin sinyallerini verdi.

"ÇOK AÇIK BİR OPERASYON SÖZ KONUSU"

Albayrak'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle: "Türkiye ekonomisi çok sağlam ve güçlü temeller üzerine oturmuş durumda. Çok açık, net bir operasyon söz konusu.

"BİRİLERİ KOL KESME PAHASINA SAKAL KESMEYE ÇALIŞIYOR"

Birileri bakın kol kesme pahasına yani Türkiye’deki siyasi gündemi ekonomi üzerinden etkilemeye yönelik yurtdışı kaynaklı; Türkiye’nin sakalını kesmeye çalışıyorlar. Ben de diyorum ki 25 Haziran’dan sonra Türkiye’nin sakalları uzar ama o masada birilerinin kolu hep kalır, acı acı kapitalist sistemde o kola bakarak geçmişi hatırlarlar.

"BÖLGEYE RAĞMEN TÜRKİYE TURİZMDE REKORLAR KIRIYOR"

Ekonomik manadaki süreçler, dalgalanmalar, seçim dönemleri, kriz dönemleri pozitifte, negatifte etki edebilir. Önemli olan bunun iletişimidir, anlatılmasıdır. Bölgeye, tehdide, istikrarsızlığa rağmen Türkiye 2018 yılına turizmde tarihinin rekorlarını kırmasını beklediği bir yıl olarak giriyor.

Bütün bu çerçeveye bakarken bir de bakıyorsunuz birileri sıcak para operasyonu, sermaye piyasaları, borsa, dolar, tahvil piyasaları üzerinden ilginç bir şekilde siyaseten gündemin değiştiği çerçevede enteresan bir şekilde kur operasyonuna muhatap kalıyor."