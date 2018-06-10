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Albayrak: Muhalefet ve Avrupa'nın ortak paydası Erdoğan

Bakan Albayrak, Avrupa'nın ve muhalefetin Erdoğan düşmanlığını ortak payda olarak aldığını söyledi. Yunanistan'ı da hedefine alan Albayrak, "Zelil duruma düşmekten çekinmiyorlar" dedi.

AA | 10.06.2018 - 02:50..
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Darbecileri koruyan Yunanistan'ı eleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Söz konusu Türkiye olunca kendi sözde değerlerini bile ayaklar altına alma pahasına bu zelil duruma düşmekten çekinmiyorlar." diye konuştu.

Albayrak: Muhalefet ve Avrupa'nın ortak paydası Erdoğan

"AVRUPA VE MUHALEFETİN ORTAK PAYDASI ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI"

Avrupa ve muhalefetin tek kelime ile "Erdoğan" veya "Erdoğan düşmanlığı" ortak paydasında buluştuğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Milletimizin geleceğine tarihimizde böyle bir kanlı darbe kalkışma hareketini yapan, bu FETÖ'cüleri bağrına basan, vatandaşlık veren, mahkemelerde tek tek aklayan... 15 Temmuz gecesi sabaha karşı helikoptere atlayıp Yunanistan'a kaçanlara sığınma hakkı verdiler. Hani demokrasi, halkın iradesi? 'Seçim sonucunda benim istediğim olursa demokrasi var, milletin istediği olursa diktatörlük, istemiyorum, reddediyorum' şeklindeki iki yüzlülüğü ortaya koyarsanız olmaz. Bu insanları en üst güvenlikli şekilde koruyup, dilinizden düşürmediğiniz bu hukukun üstünlüğü kelimesine, kimse sizi artık inanarak muhatap almaz." dedi.

Albayrak: Muhalefet ve Avrupa'nın ortak paydası Erdoğan

"ARTIK SÜKLÜM PÜKLÜM BİR TÜRKİYE YOK"

Dünya karşısında ezilen bir Türkiye olmadığını vurgulayan Albayrak, "Hukuk, darbeciyse ve tescilliyse bunları yargılayıp bize vermeni gerektirir ama söz konusu Türkiye olunca kendi sözde değerlerini bile ayaklar altına alma pahasına bu zelil duruma düşmekten çekinmiyorlar. Böyle bir Avrupa'ya muhalefetteki bazı isimler kapalı kapılar ardında hangi sözleri veriyor? Türkiye'deki havalimanı kapansın, Frankfurt'ta yeni bir havalimanı hala açılamadı, 150 milyon yolcu oraya mı gitsin? Bu topraklardan bu milletten olmayan bir güce neyi ipotek ediyor, onu görmek lazım. 'Çalma kapımı, çalarlar kapını' demişler ya, kapımızı çalanların bunu görmesi lazım. Ne oldu, ne karşılığı verdik? Bundan sonra geri kabul anlaşmasıyla ilgili süreci de izlersiniz. Artık dünyada karşısında süklüm püklüm oturan bir Türkiye yok." şeklinde konuştu.

Albayrak, artık kendi politikalarını belirleyen ve uygulayan bir Türkiye olduğunu, birlik ve beraberlikle tüm zorlukların aşıldığını sözlerine ekledi.

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