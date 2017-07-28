Albayrak'tan rüzgar enerjisi açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, rüzgar enerjisiyle ilgili bir açıklama yaptı.

"HAFTAYA İHALEDE NETLEŞECEK"

Bu açıklamaya göre Albayrak, "(Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları - YEKA süreci) İnşallah haftaya açık eksiltme usulüyle yapılacak ihalede neticelenecek. Güneş ve rüzgar enerjisinde devrim niteliğinde adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

TEKLİF VEREN FİRMALAR

İhale için 4 Alman şirketinin yanı sıra, Amerika, Çin, Danimarka merkezli rüzgar türbini üretiminde dünyada ilk 10'da yer alan şirketlerin de aralarında bulunduğu 8 konsorsiyum teklif vermişti.

İşte o firmalar;

Vestas (Danimarka) - Enerjisa

Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon

Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji

Nordex (Almanya) - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji

Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri (Almanya) - IC İçtaş Enerji

Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik

General Electric (GE- Amerika) - Fina Enerji

"ALTYAPIYI ÜLKEMİZDE DAHA İLERİYE TAŞIMALIYIZ"

Albayrak, yeniden gazlaştırma ve yüzer LNG tesisi ile ilgili olarak, "İlkini rekor bir sürede devreye aldık. İkincisini inşallah BOTAŞ eliyle bu yıl sonundan önce devreye sokacağız. Üçüncüsü için de yaptığımız çalışmalarla bu altyapıyı ülkemizde çok daha ileriye taşımamız gerekiyor." dedi.

"SONDAJ FAALİYETLERİMİZİ KENDİMİZ YAPACAĞIZ"

Albayrak ayrıca, "İnşallah artık müzakereleri bitti. Bu yılın son çeyreğinde envanterimize alacağımız kendi sondaj gemimiz ve mühendislerimizle sondaj faaliyetlerimizi Türkiye olarak kendimiz yapacağız."