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Sevgilisini aldatırken yakaladı, sakallarını yoldu

Zonguldak Ereğli'de sevgilisini başka bir kızla yakalayan genç kız erkek arkadaşını tokatladı, sakallarını yoldu.

İHA | 25.12.2017 - 19:39..
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Ereğli ilçesi Bozhane Limanı mevkiinde iddiaya göre, genç kız kendisini aldattığından şüphelendiği erkek arkadaşını kız arkadaşları ile birlikte takip etti.

ÖNCE KIZA, SONRA SEVGİLİSİNE SALDIRDI

Erkek arkadaşının liman içerisine aracını park etmesi ile otomobilinden inen genç kız ve arkadaşları önce otomobilin içerisindeki kıza saldırdı, ardından da gence saldırdı.

Sevgilisini aldatırken yakaladı, sakallarını yoldu VİDEO

SAKALLARINI YOLDU

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde genç kız erkek arkadaşına tokat atıp sakallarını yoldu. Olay liman çalışanlarının araya girmesi ile büyümeden önlenirken, genç kız ve arkadaşları geldikleri otomobille olay yerinden ayrıldı.

Sevgilisini aldatırken yakaladı, sakallarını yoldu

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