Geçen hafta Afrika'yı ziyaret eden ABD'nin 'First Lady'si Melania Trump, ABC televizyon kanalına bir röportaj vererek hakkında bilinmeyenlere ve iddialara cevap verdi.

Bu röportaj ABD'nin ünlü ABC Televizyonu'nun sabah programı Good Morning America'da yayınlandı. Söyleşinin tamamı ise “Melania Olmak: First Lady” adlı programda yayınlanacak.

"YAPACAK DAHA ÖNEMLİ İŞLERİM VAR"

Melania Trump evliliği ile ilgili yapılan dedikodulardan yakındı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini aldatmasını da pek umursamayan First Lady, "Bu beni ilgilendirmiyor ve tüm odak noktam değil. Ben bir anne ve 'First Lady'im, ayrıca düşünmem ve hatta yapmam gereken daha önemli şeylerim var. Biliyorum insanlar ve medya bizim evliliğimiz üzerinde sepkülasyonlar yapmayı seviyor." dedi.

Aldatılan Melania Trump: Daha önemli işlerim var İZLE



"ARAMIZ GAYET İYİ"

Ayrıca röportajda First Lady Melania Trump'a eşini sevip sevmediği de soruldu. Melania Trump, “Evet, aramız gayet iyi” diye konuştu.

TRUMP'IN TEPKİ TOPLAYAN KAYIDI

Bir dönem Access Hollywood programına katılan Donald Trump'ın 2005 yılına ait olan ve 2016 başkanlık seçimleri kampanyası sırasında bazı kayıtları ortaya çıkmış ve bu durum tepki toplamıştı. Trump o kayıtlarda, Trump, “Kadınları önce öpmeye başlıyorum. Mıknatıs gibi, istediğim herşeyi yapıyorum.” diyordu.