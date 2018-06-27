Sivilceden aldatıldığını öğrenen kadın boşanma davası açtı

Kocasının sırtındaki sivilceleri kendi başına sıkmasının mümkün olmadığını düşünen kadın dedektif gibi iz sürerek kendisini aldatan kocasını sevgilisiyle bastı.

Genç kadın olaydan sonra boşanma davası açmak için Avukat Tolga Aydemir’le görüştü. Olayı dinleyen Av. Aydemir konuyla ilgili twitter hesabından "Kocasının sırtındaki sivilcenin sıkılmasından aldatıldığını anlayan ve bunda da haklı çıkan bir müvekkilim var" şeklinde bir tweet attı.

KOCASI KAÇAMAK CEVAPLAR VERMİŞ

Konuyla ilgili müvekkilinin de rızasını alarak açıklama yapan Av. Aydemir, "Müvekkilim iki yıllık evli ve son derece iyi gittiğini düşündüğü bir evliliği var. Ancak bir gün kocasının sırt bölgesindeki sivilcelerin sıkılmış olduğunu görüyor. Kocasının kendi kendine sıkması mümkün olmadığı için sivilceleri kimin sıktığını soruyor ama kocası kaçamak cevaplar verip olayın üstünü örtmeye çalışıyor, müvekkilim de daha fazla üstelemiyor.

EŞİNİN TELEFONUNA BAKMIŞ

Gece eşi uyurken telefonunu açıp mesajları kontrol ediyor ama elle tutulur bir şey bulamıyor. Sadece telefonda kayıtlı olmayan bir numaranın aynı gün içerisinde 4-5 kez aradığını ve ortalama 2 dakikalık telefon görüşmeleri olduğunu ve aynı numaranın önceki günlerde aramalarının olduğunu görüyor.

Ertesi gün kocasının eve geldiğinde olası mesaj kayıtlarını temizlemesi ihtimaline binaen öğleden sonra eşinin çalıştığı işyerine giden müvekkilim akşam kendi arkadaşlarının eve misafirliğe geleceğini onun için market alışverişine çıktığını ancak şarjı bittiği için bir arkadaşını arayamadığını söyleyip eşinden telefonunu istiyor.

YAZIŞMALARDA SİVİLCE MUHABBETİNİ DE GÖRÜYOR

Eşinin yanındayken arkadaşıyla bir müddet telefonda konuştuktan sonra bir bahaneyle dışarı çıkıp eşinin whatsapp yazışmalarını kontrol ediyor. Telefonda daha önce gördüğü numaranın bir kadın tarafından kullanıldığını görüp yazışmaların ekran görüntülerini alıp kendi telefonuna gönderiyor. Yazışmalarda sivilce muhabbeti de mevcut.

Daha sonra bir şey olmamış gibi telefonu eşine geri veren müvekkil kocasını akşam kadın arkadaşlarının misafirliğe geleceğini geç saate kadar oturacaklarını bu sebeple eve gelmemesini tembihleyip işyerinden ayrılıyor.

EVE BASKIN DÜZENLEDİ

Akşam kocasının eve gelmediği zaman nereye gideceğini görmek için iş çıkışı kocasını gittiği eve kadar takip edip basıyor" ifadelerini kullandı.

BOŞANACAKLAR

Attığı tweetin müvekkilinin kocası tarafından da okunduğunu ve boşanmaya yanaştığını ifade eden Av. Aydemir çiftin anlaşmalı boşanmak için gerekli adımları atacağını kaydetti.