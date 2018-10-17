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Aldous Huxley’in kurduğu köprüler: Cesur Yeni Dünyayı Ziyaret

Ünlü İngiliz Yazar Aldous Huxley, başyapıtı “Cesur Yeni Dünya”nın izini sürüyor…

Özel İçerik | 17.10.2018 - 10:01..
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Cesur Yeni Dünyayı Ziyaret

İngiliz Yazar Aldous Huxley, yirminci yüzyılda hem edebiyata hem de felsefeye  büyük katkılar sağladı. Döneminin en önemli entelektüellerinden Huxley, 7 kez Nobel Edebiyat Ödülü’ne  aday gösterildi.

Cesur Yeni Dünyayı  Ziyaret, Huxley’in başyapıtı Cesur  Yeni Dünya’nın güncelliğini sorgular ve panoramasını çıkararak, kaynak eserinin bir sağlaması niteliğinde. Huxley, Cesur Yeni Dünyayı Ziyaret eserinde de yine müthiş dehasını konuşturuyor…

Cesur Yeni Dünyayı Ziyaret - Aldous Huxley

(Aldous Huxley)

CESUR YENİ DÜNYAYI ZİYARET

Cesur Yeni Dünyayı Ziyaret", "Cesur Yeni Dünya"dan yaklaşık otuz yıl sonra yayımlandı. Romandaki kehanetlerin ne ölçüde gerçekleştiğine de mercek tutuyor. Huxley, romanı yazarkenki öngörülerinin de izini sürüyor böylece. Dünyanın tasavvur ettiği distopyaya çok daha büyük bir hızla dönüştüğü sonucuna varıyor. Bir romanını yeniden ele alan Huxley, bir yandan da bir diğer romanı “Ada” için köprüler kuruyor.

Yaşamımızın belirsizliğinde Huxley, bize bizi gösteren enfes bir deha olduğunu bir kez daha kanıtlamış oluyor…

haftanın yeni çıkan kitapları

Cesur Yeni Dünyayı Ziyaret

Aldous Huxley

Çev.: Savaş Kılıç

İthaki Yay.

S.: 128

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