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Alemler, Ayhan Savut'un ellerinde şekilleniyor

Bursa'da yaşayan Ayhan Savut, 50 yıldır alem ustalığı yapıyor. Savut'un yaptığı alemler, Türkiye'de ve dünyadaki birçok camiyi süslüyor.

İHA | 27.05.2018 - 09:36..
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Alemler, Türk-İslam sanatında cami, medrese, türbe gibi kubbeli yapıların, minarelerin ve sancakların üzerine yerleştirilen tepelikler olarak adlandırılıyor. Alem ustalığı, unutulmaya yüz tutmuş bir meslek.

Bursa'da yaşayan 70 yaşındaki Ayhan Savut, 50 yıldır alem ustalığı yapıyor. Dededen kalma mesleğini devam ettiren Savut, Türkiye ve dünyadaki camileri süslüyor.

Alemler, Ayhan Savut'un ellerinde şekilleniyor

Alemler, Ayhan Savut'un ellerinde şekilleniyor ViDEO

FARKLI ÜLKELERDEN SİPARİŞ ALIYOR

Ayhan Savut, Suudi Arabistan, Almanya ve Fildişi Sahilleri gibi pek çok farklı yerden sipariş alıyor. İlerleyen yaşına rağmen mesleğini özenle yerine getiriyor.

Alemlerin yapımı büyüklüğüne göre 7 ila 15 gün arasında değişiyor. Ayhan Savut, cami alemlerini 3 bin ila 15 bin arasında değişen fiyatlara satıyor

Alemler, Ayhan Savut'un ellerinde şekilleniyor

"MESLEĞİMİ AŞKLA YAPIYORUM"

Ayhan Savut, mesleği ondan sonra yapacak kimsenin olmadığını belirterek, "Benden sonra bu mesleği yapacak kimse yok. Yaşım 70 ancak 50 yıldır bu mesleği aşkla yapıyorum. Dünyadaki birçok ülkedeki cami alemlerini ben yaptım. Türkiye’de ise binlerce camiye alem yaptım" dedi.

Alemler, Ayhan Savut'un ellerinde şekilleniyor

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