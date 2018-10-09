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ALES 18 Kasım'da yapılacak

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 18 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi | 09.10.2018 - 16:35..
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ALES/3 Sonbahar Dönemi sınavı için geri sayım devam ediyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yurt genelinde gerçekleştirilen ve binlerce kişinin katılım sağlayacağı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi sınavının geç başvuru süreci 10 Ekim tarihinde açılacak.

SONUÇLAR 20 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

ÖSYM'nin daha önce yaptığı bilgilendirme duyurusunda sınav sonucunun 20 Aralık Perşembe günü adaylara duyurulacak.

ALES 18 Kasım'da yapılacak

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

ALES 18 Kasım'da yapılacak

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