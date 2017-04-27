ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Rus savaş gemisi ile kargo gemisinin çarpışması sonucu denize düşen 45 Rus askeri kurtarıldı. 15 asker ise halen aranıyor.

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Normal doğum mu sezaryen mi

Gebeliğin ilk günlerinden itibaren her anne adayının aklını önemli bir soru meşgul ediyor.