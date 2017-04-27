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ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-2017) ilkbahar dönemi giriş belgeleri yayımlandı.

27.04.2017 - 14:22
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ales

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7 Mayıs Pazar günü yapılacak ALES'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

GİRİŞ BİLGİLERİ ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİNDE

Adaylar, sınava alınacakları yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

Sınav, saat 10.00'da başlayacak. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacak.

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