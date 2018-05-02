ALES hafta sonu 81 ilde yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Mayıs'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilk kez 81 ilde yapılacak.

KENDİ İLLERİNDE SINAVLARA GİRECEKELR

Sınava 304 bin 870 aday girecek. Daha önceki yıllarda ALES'e başvuran adaylar, başvurdukları ildeki aday sayısının binin altında olması durumunda başvurdukları ilde sınava giremiyorlar, binin üstünde sınava girecek adayın olduğu komşu illerde sınava alınıyorlardı. ÖSYM Başkanlığı, ALES için bu uygulamayı 2018 yılında kaldırdı. Böylece tüm adaylar kendi illerinde sınava girecekler.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM olarak sınav hizmetlerini kolay erişilebilir kılmak için çabaladıklarını ifade etti.

"SINAVI 81 İLDE YAPACAĞIZ"

Mahmut Özer, "ALES, yükseköğretimde hem lisansüstü eğitim hem de akademik kadrolara başvuru yapabilmek için en kritik sınav. Bu nedenle gençlerimizin bu sınavlara erişimlerini kolaylaştırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için ALESsınavlarında 'bin altı kota' uygulamasını 2018 yılı için kaldırdık. 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak ALES-İlkbahar sınavını 81 ilde yapacağız. Böylece binin altında başvuru olan illerimizde de ALES yapılacak ve adaylarımız başka illere gitmeden kendi illerinde sınava girebilecekler. Tüm adaylarımıza sınavda başarılar diliyorum." dedi.