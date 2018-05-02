taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.896
USD
4,1211
EURO
4,9462
ALTIN
173,68
PETR
73,0000

ALES hafta sonu 81 ilde yapılacak

ÖSYM tarafından 6 Mayıs'ta uygulanacak ALES sınavı ilk kez 81 ilde gerçekleştirilecek.

AA | 02.05.2018 - 12:06..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Mayıs'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilk kez 81 ilde yapılacak.

KENDİ İLLERİNDE SINAVLARA GİRECEKELR

Sınava 304 bin 870 aday girecek. Daha önceki yıllarda ALES'e başvuran adaylar, başvurdukları ildeki aday sayısının binin altında olması durumunda başvurdukları ilde sınava giremiyorlar, binin üstünde sınava girecek adayın olduğu komşu illerde sınava alınıyorlardı. ÖSYM Başkanlığı, ALES için bu uygulamayı 2018 yılında kaldırdı. Böylece tüm adaylar kendi illerinde sınava girecekler.

ALES hafta sonu 81 ilde yapılacak

 

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM olarak sınav hizmetlerini kolay erişilebilir kılmak için çabaladıklarını ifade etti.

"SINAVI 81 İLDE YAPACAĞIZ"

Mahmut Özer, "ALES, yükseköğretimde hem lisansüstü eğitim hem de akademik kadrolara başvuru yapabilmek için en kritik sınav. Bu nedenle gençlerimizin bu sınavlara erişimlerini kolaylaştırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için ALESsınavlarında 'bin altı kota' uygulamasını 2018 yılı için kaldırdık. 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak ALES-İlkbahar sınavını 81 ilde yapacağız. Böylece binin altında başvuru olan illerimizde de ALES yapılacak ve adaylarımız başka illere gitmeden kendi illerinde sınava girebilecekler. Tüm adaylarımıza sınavda başarılar diliyorum." dedi.

ALES hafta sonu 81 ilde yapılacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Birikim Okulları öğrencileri sempozyum düzenledi
Birikim Okulları'nın gelenek haline dönüştürdüğü 'Her Şeyi Merkezinde Bırak! Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu’nun bu yıl yedincisini gerçekleşti.
Yükseköğretim istatistikleri açıklandı
Yükseköğretim Kurulunca açıklanan istatistiklere göre, Türkiye'de 2017-2018 öğretim yılında üniversitelerde 7 milyon 560 bin 371 öğrenci eğitim alıyor.
Üniversite ve lise adayları sınavlarda ter dökecek
1 milyon öğrenci 2 Haziran’da liseye, 2 milyon 300 binden fazla öğrenci de 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde üniversiteye geçiş için sınavlara girecek.
Üniversite mezunu oranında 31’inciyiz
Avrupa İstatistik Ofisi’nin yayınladığı 30-34 yaş arasında üniversiteye katılım oranlarına göre Türkiye, İtalya ve Romanya’yı geride bırakarak yüzde 27.3 ile 33 ülke arasında 31’inci oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 parti daha ittifak yaptı

4 parti daha ittifak yaptı

835
CHP, Ali Babacan'a adaylık teklifi götürdü

CHP, Ali Babacan'a adaylık teklifi götürdü

202
Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

177
Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

186
Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

233
Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

91
Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM