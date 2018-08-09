ALES için geç başvurular bugün alınıyor

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 30 Eylül Pazar günü uygulanacak. Sınava başvurular 24 Temmuz-2 Ağustos arasında alındı. Bu tarihler arasında başvuruda bulunamayanlar için de bugün (9 Ağustos) geç başvurular yapılıyor.

SINAV ÜCRETİ 150 TL

Başvurular https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda alınıyor. Adayların bugün içinde hem başvuru işlemlerini tamamlaması hem de 150 TL olan sınav ücretini ödemesi gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenlerle denklik belgesi almış olmak şartıyla yurtdışında lisans eğitimi alanlar başvurabilirler.

Adaylar sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında e-İşlemler’de yer alan ‘Ödemeler’ alanından kredi kartı/banka kartı ile yapabilirler. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek.

SINAV EYLÜLDE

ALES’te sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, 30 Eylül Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve 150 dakika (2.5 saat) sürecek. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.