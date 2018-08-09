taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.892
USD
5,4245
EURO
6,2933
ALTIN
211,38
PETR
72,1100

ALES için geç başvurular bugün alınıyor

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), için geç başvuruları bugün gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi | 09.08.2018 - 11:16..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 30 Eylül Pazar günü uygulanacak. Sınava başvurular 24 Temmuz-2 Ağustos arasında alındı. Bu tarihler arasında başvuruda bulunamayanlar için de bugün (9 Ağustos) geç başvurular yapılıyor.

SINAV ÜCRETİ 150 TL

Başvurular https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda alınıyor. Adayların bugün içinde hem başvuru işlemlerini tamamlaması hem de 150 TL olan sınav ücretini ödemesi gerekiyor.

ALES için geç başvurular bugün alınıyor

BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenlerle denklik belgesi almış olmak şartıyla yurtdışında lisans eğitimi alanlar başvurabilirler.

Adaylar sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında e-İşlemler’de yer alan ‘Ödemeler’ alanından kredi kartı/banka kartı ile yapabilirler. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek.

ALES için geç başvurular bugün alınıyor

SINAV EYLÜLDE

ALES’te sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, 30 Eylül Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve 150 dakika (2.5 saat) sürecek. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan'ın ziyaret edeceği iller

Başkan Erdoğan'ın ziyaret edeceği iller

85
Arabasını yıkamak istemeyen lastikçiyi öldürdü

Arabasını yıkamak istemeyen lastikçiyi öldürdü

331
PKK'lı terörist ABD askerini vurdu

PKK'lı terörist ABD askerini vurdu

61
Başkan Erdoğan piyasalara güven verdi

Başkan Erdoğan piyasalara güven verdi

310
Kourtney Kardashian aldatıldı

Kourtney Kardashian aldatıldı

19
Luanna Perez Türkiye'de

Luanna Perez Türkiye'de

40
Abdullah Gül'ün tutuklanan doktoru ifade verdi

Abdullah Gül'ün tutuklanan doktoru ifade verdi

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM