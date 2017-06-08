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ALES sonuçları açıklandı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı sonuçları erişime açıldı.

08.06.2017 - 16:47
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8 Haziran Perşembe günü açıklanacağı duyurulan ALES sınavının sonuçları ÖSYM resmi sitesi üzerinden adaylara duyuruldu.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

7 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen ALES sınav sonucunu öğrenmek isteyen adayların TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuc.ösym.gov.tr veya ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabiliyor.

PUAN KAÇ YIL GEÇERLİ

Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerliliği vardır. Başvurularda geçerlilik süresi içinde en yüksek ALES puanınızı kullanılabilir.

 

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