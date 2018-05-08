ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

1 Fethi Kabir nedir Ölmüş kişilerin ardından adli durumlar söz konusu olduğunda duyduğumuz fethi kabir nedir, neden ve nasıl yapılır... Sizin için araştırdık.

2 TUS raporuna göre tıpta en çok tercih edilen alanlar Tıpta uzmanlık sınavı değerlendirme raporuna göre, deri, zührevi hastalıklar, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, radyoloji, radyasyon onkolojisi ile göz hastalıkları en çok tercih edildi.

3 Atıkların yok olma süreleri Atıklar, doğaya ve suya zarar vermektedir. Suya atılan atıklar balıklar tarafından yutulmakta veya saçtığı mikroplar sebebiyle suyu kirleterek, canlıların yaşamasına elverişsiz bir ortam yaratmaktadır

4 Türk savunmasının en yeni zırhlısı: Yörük Türk savunma sanayisinin en yeni zırhlı aracı olan Yörük, EFES 2018 Tatbikatı ile ortaya çıktı.

5 Osmanlı kadınlarının vakıf eserleri varlığını koruyor Osmanlı döneminde Hürrem Sultan, Haseki Sultan, Mihrişah Valide Sultan, Şah Sultan ve başka önemli kadınların yapımında öncülük ettiği hayır vakıfları ihtişamını koruyor.

6 Takımlarımız Avrupa'ya kaçıncı turdan katılacak Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar Avrupa kupalarına katılmak için de kıyasıya bir mücadele var.