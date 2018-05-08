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ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

2018-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ilkbahar dönemi temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

AA | 08.05.2018 - 12:38..
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  2. Eğitim

ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada, 2018-ALES'in soru ve kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı.

10 GÜN SÜRE VERİLDİ

Adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri için soru kitapçığının ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldığı bildirilen açıklamada, adayların 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecekleri belirtildi.

ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

GÖRME ENGELLİLERE KOLAYLIK

Soruların temel soru kitapçığı diziliminde olduğu bildirilen açıklamada, sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara, şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorularla karmaşık ifade içeren soruların sorulmadığı bilgisi de yer aldı.

ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

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