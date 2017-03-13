Alessandra Ambrosio Çin'de akrep yedi

Victoria's Secret'ın yeni koleksiyonunu tanıtmak için Çin'de bulunan ünlü model Alessandra Ambrosio Çin'de sokak yemeklerinin tadına baktı.

"ATIŞTIRMA ZAMANI"

Ambrosio, elinde kızarmış akrebi ağzına atarken fotoğrafını çekti. Fotoğrafın altına “Atıştırma zamanı” yazan ünlü modelin hayranları akrep fotoğrafını görünce tepki vermeden duramadı.

Son olarak Angelina Jolie de Kamboçya’da akrep ve örümcek yerken görüntülenmişti

PERŞEMBE GÜNÜ PAYLAŞMIŞTI

Victoria's Secret podyumunaa ilk kez 11 yıl önce çıkan Alessandra Ambrosio en son Perşembe günü yine tanıtım turundan bu fotoğrafı paylaşmıştı.