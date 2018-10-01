Alevlerin sardığı metruk bina küle döndü

1 Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı Eylül ayı ihracat rakamları yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolara ulaştı.

2 Veliaht Selman ile Kuveyt Emiri'nden sıcak buluşma Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile "Körfez iş birliğini destekleme" görüşmesine, sıcak karşılama damgasını vurdu.

3 Merkel ile Erdoğan arasında geçen Suriye konuşması Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. Erdoğan ile Merkel, Suriye konusunda da mutabık.

4 Başkan Erdoğan'ın Euro 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk Başkan Erdoğan'dan, Euro 2024'ün Almanya'ya verilmesiyle ilgili değerlendirme geldi: Çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor.

5 Suriyeli mültecilerin suç faaliyetlerine sıfır tolerans Emniyet yetkilileri ülkedeki huzur ortamının bozulmaması için her türlü önlemi alıyor. Bu kapsamda suç işleme girişimlerinde bulunan Suriyeli mülteciler de cezadan alıkonulmuyor.

6 Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı kazanıyor Çaykur Rizespor'un başındaki ilk maçında Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Okan Buruk, sarı-lacivertli ekibe karşı aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.