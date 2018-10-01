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Alevlerin sardığı metruk bina küle döndü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, Gebze ilçesine bağlı İnönü Mahallesi 1954 Sokak’ta meydana geldi.

İHA | 01.10.2018 - 09:03..
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Sokak üzerinde bulunan metruk haldeki tek katlı evde yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, panikle durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen evdeki alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Alevlerin sardığı metruk bina küle döndü ViDEO

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