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Aleyna Tilki: Demet Akalın'ın klibini de ben yöneteceğim

Trafikte görüntülenen Aleyna Tilki, arabasını sağa çekip röportaj verdi.

Haber Merkezi | 03.09.2018 - 07:47..
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Aleyna Tilki, önceki gün yeni aldığı 700 bin liralık Porsche Macan otomobiliyle yollardaydı. Annesi Havva Tilki ile dolaşmaya çıkan genç şarkıcı, ışıklarda karşılaştığı habercilerin röportaj teklifini geri çevirmeyip sağ şeride çekti.

Aleyna Tilki: Demet Akalın'ın klibini de ben yöneteceğim

"KLİP İŞİ BENDE"

Tilki, Emrah Karaduman’ın stüdyosunda Demet Akalın ile buluştuklarını söyledi ve “Demet Hanım’ın yeni şarkısı ‘Ses Kes’in klibinde yönetmenlik yapacağım. Çok heyecanlıyım” dedi.

Şarkıcı, kendi klibinin de çok yakında ekranlarda dönmeye başlayacağını belirtti: “Bir önceki klibe benzese de alışılmışın dışında olan bir çalışma.”


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