Aleyna Tilki tek başına alışverişte

Genç yaşına rağmen milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip edilen Aleyna Tilki, son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu.
CESUR PAYLAŞIMI YORUM YAĞMURUNA TUTULDU
Paylaştığı cesur fotoğrafla kısa süre içerisinde on binlerce beğeni alan Aleyna Tilki'yi, takipçileri de yorum yağmuruna tuttu. Aleyna Tilki'nin fotoğrafına binlerce yorum yapıldı.
TEK BAŞINA ALIŞVERİŞTE
Aleyna Tilki, önceki gün de Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Tek başına alışverişe çıkan şarkıcı, “Bugün yalnız geziyorum. Yoğun konser trafiğimiz arasında kendime ancak vakit ayırabildim.” dedi.