taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.102
USD
4,7100
EURO
5,4841
ALTIN
190,32
PETR
77,8200

Aleyna Tilki tek başına alışverişte

Genç şarkıcı yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor..

Haber Merkezi | 04.07.2018 - 13:53..
  1. Haberler
  2. Magazin

Genç yaşına rağmen milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip edilen Aleyna Tilki, son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu.

CESUR PAYLAŞIMI YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Paylaştığı cesur fotoğrafla kısa süre içerisinde on binlerce beğeni alan Aleyna Tilki'yi, takipçileri de yorum yağmuruna tuttu. Aleyna Tilki'nin fotoğrafına binlerce yorum yapıldı.

Aleyna Tilki tek başına alışverişte

TEK BAŞINA ALIŞVERİŞTE

Aleyna Tilki, önceki gün de Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Tek başına alışverişe çıkan şarkıcı, “Bugün yalnız geziyorum. Yoğun konser trafiğimiz arasında kendime ancak vakit ayırabildim.” dedi.

Aleyna Tilki tek başına alışverişte

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Küçük Eylül'ün davasında tutuklama kararı

Küçük Eylül'ün davasında tutuklama kararı

57
İşe yaramayan Adil Seçim Sistemi binlerce liraya mal oldu

İşe yaramayan Adil Seçim Sistemi binlerce liraya mal oldu

234
Yeni KHK yayınlandı

Yeni KHK yayınlandı

59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam yanıtı: Yavaş yavaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam yanıtı: Yavaş yavaş

194
FETÖ'cüler bu kez çocukları sahaya sürdü

FETÖ'cüler bu kez çocukları sahaya sürdü

60
Kenan Sofuoğlu milletvekili kaydını yaptırdı

Kenan Sofuoğlu milletvekili kaydını yaptırdı

212
Yerli ve milli hava savunma sistemi için son 2 yıl

Yerli ve milli hava savunma sistemi için son 2 yıl

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM