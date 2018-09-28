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Aleyna Tilki'den Dilan Tatlıses'e: Zavallı

Aleyna Tilki'nin attığı 'zavallı' tweet'inin geçen günlerde kendisi için, "Aleyna Tilki star falan değil" diyen Dilan Çıtak Tatlıses'e olduğu öne sürüldü.

Haber Merkezi | 28.09.2018 - 09:20..
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Aleyna Tilki'den Dilan Tatlıses'e: Zavallı

Geçen günlerde İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, bir programa konuk olmuş, yaptığı açıklamalarla Aleyna Tilki'yi adeta topa tutmuştu.

"ARABEST SÖYLEMESİN"

Tatlıses, "Aleyna Tilki star falan değil, açık açık beğenmiyorum, tarzını da sevmiyorum, bana hitap etmiyor. Ortada bir şey yokken varmış gibi gösteriliyor. Bir sanatçıda ses varsa vardır, yoksa yoktur. Herkes arabesk söylememeli." demişti.

"BERGEN'İN ŞARKISININ AYNISI"

Tatlıses aynı zamanda, "Son şarkısı ''Dipsiz Kuyum'' esinlenme falan değil resmen Bergen'in şarkısının aynısı. Keşke cover yapsalarmış'' açıklamasında bulunmuştu.

"ZAVALLI"

Aleyna Tilki'den bugün bir atak geldi. Aleyna Tilki, Twitter hesabından 'zavallı' diye bir tweet attı. Takipçileri ise bu tweet'in Dilan Çıtak Tatlıses'e olduğunu iddia etti.

Aleyna Tilki'den Dilan Tatlıses'e: Zavallı

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