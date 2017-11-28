Alfa Yayınları'nın Aralık ayı kitapları

Türkiye'nin kültür hayatına katkı sunmaya devam eden Alfa Yayınları, Aralık ayında da yeni kitaplarını okuyucularla buluşturmak için hız kesmiyor. Oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayan kitap listesi şöyle:

Tarih

1. Doğu Batı Sokağı / Philippe Sands / Yeni

2. Antik Yunan / Umberto Eco / Yeni

İnceleme & Araştırma

3. Antikçağda Kitap / Horst Blanck / Alfa’da Yeni

4. Hitler Kitabı /Henrik Eberle & Matthias Uhl / Alfa’da Yeni

Çizgi Roman

5. Ekim 1917 / Patrick Rotman & Benoît Blary / Yeni

6. Cezayir Savaşının Resimli Tarihi / Benjamin Stora & Sébastien Vassant / Yeni

7. Picasso ve Modern Resmin Doğuşu / Julie Birmant & Clemet Dubreie / Yeni

Bilim

8. Karanlık Madde ve Dinozorlar / Lisa Randall / Yeni

Edebiyat

9. Günah Şehri / Hella Haasse / Alfa’da Yeni

10. Uzay Piyangosu / Philip K. Dick / Yeni

11. Kavuşma – Piruze ve Oğulları – midi boy / Sinan Akyüz / Yeni

12. İncir Kuşları – midi boy / Sinan Akyüz / Yeni

Klasik

13. Üç Silahşörler / Alexandre Dumas / Alfa’da Yeni

14. Üç Silahşörler Yirmi Yıl Sonra / Alexandre Dumas / Alfa’da Yeni

15. Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları / Johann Wolfgang Von Goethe / Alfa’da Yeni

16. Binbir Gece Masalları Cilt 1 /Alfa’da Yeni

17. Binbir Gece Masalları Cilt 2 / Alfa’da Yeni

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