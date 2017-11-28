Alfa Yayınları'nın Aralık ayı kitapları

Türkiye'nin kültür hayatına katkı sunmaya devam eden Alfa Yayınları, Aralık ayında da yeni kitaplarını okuyucularla buluşturmak için hız kesmiyor. Oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayan kitap listesi şöyle:
Tarih
1. Doğu Batı Sokağı / Philippe Sands / Yeni
2. Antik Yunan / Umberto Eco / Yeni
İnceleme & Araştırma
3. Antikçağda Kitap / Horst Blanck / Alfa’da Yeni
4. Hitler Kitabı /Henrik Eberle & Matthias Uhl / Alfa’da Yeni
Çizgi Roman
5. Ekim 1917 / Patrick Rotman & Benoît Blary / Yeni
6. Cezayir Savaşının Resimli Tarihi / Benjamin Stora & Sébastien Vassant / Yeni
7. Picasso ve Modern Resmin Doğuşu / Julie Birmant & Clemet Dubreie / Yeni
Bilim
8. Karanlık Madde ve Dinozorlar / Lisa Randall / Yeni
Edebiyat
9. Günah Şehri / Hella Haasse / Alfa’da Yeni
10. Uzay Piyangosu / Philip K. Dick / Yeni
11. Kavuşma – Piruze ve Oğulları – midi boy / Sinan Akyüz / Yeni
12. İncir Kuşları – midi boy / Sinan Akyüz / Yeni
Klasik
13. Üç Silahşörler / Alexandre Dumas / Alfa’da Yeni
14. Üç Silahşörler Yirmi Yıl Sonra / Alexandre Dumas / Alfa’da Yeni
15. Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları / Johann Wolfgang Von Goethe / Alfa’da Yeni
16. Binbir Gece Masalları Cilt 1 /Alfa’da Yeni
17. Binbir Gece Masalları Cilt 2 / Alfa’da Yeni
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