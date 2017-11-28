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Alfa Yayınları'nın Aralık ayı kitapları

Alfa Yayın grubu, Aralık ayında yayımlayacağı kitapları açıkladı.

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 17:07..
  1. Haberler
  2. Kitap

Türkiye'nin kültür hayatına katkı sunmaya devam eden Alfa Yayınları, Aralık ayında da yeni kitaplarını okuyucularla buluşturmak için hız kesmiyor. Oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayan kitap listesi şöyle:

Tarih

1.      Doğu Batı Sokağı / Philippe Sands /  Yeni

2.      Antik Yunan / Umberto Eco / Yeni

 

İnceleme & Araştırma

3.      Antikçağda Kitap / Horst Blanck / Alfa’da Yeni

4.      Hitler Kitabı /Henrik Eberle & Matthias Uhl / Alfa’da Yeni

 

Çizgi Roman

5.      Ekim 1917 / Patrick Rotman & Benoît Blary / Yeni

6.      Cezayir Savaşının Resimli Tarihi / Benjamin Stora & Sébastien Vassant / Yeni

7.      Picasso ve Modern Resmin Doğuşu / Julie Birmant & Clemet Dubreie / Yeni

Bilim

8.      Karanlık Madde ve Dinozorlar / Lisa Randall / Yeni

Edebiyat

9.      Günah Şehri / Hella Haasse / Alfa’da Yeni

10.  Uzay Piyangosu / Philip K. Dick / Yeni

11.  Kavuşma – Piruze ve Oğulları – midi boy / Sinan Akyüz / Yeni

12.  İncir Kuşları – midi boy / Sinan Akyüz / Yeni

Klasik

13.  Üç Silahşörler / Alexandre Dumas / Alfa’da Yeni

14.  Üç Silahşörler Yirmi Yıl Sonra / Alexandre Dumas / Alfa’da Yeni

15.  Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları / Johann Wolfgang Von Goethe / Alfa’da Yeni

16.  Binbir Gece Masalları Cilt 1 /Alfa’da Yeni

17.  Binbir Gece Masalları Cilt 2 / Alfa’da Yeni

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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