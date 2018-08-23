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Ali Ağaoğlu'nun helikopterli bayram ziyareti

Bayram tatilini Bodrum'da geçiren Ali Ağaoğlu, helikopteriyle annesinin elini öpmeye İstanbul'a gitti.

Haber Merkezi | 23.08.2018 - 11:23..
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İş adamı Ali Ağaoğlu, geçtiğmiz hafta sonu mesai bitimiyle birlikte soluğu Bodrum’da küçük oğlu Ali Ege ve annesi Petek Ertüre’nin yanında almıştı.

Bodrum’da demirli teknesinde tatilini sürdüren Ali Ağaoğlu, kurban bayramının ilk günü bayram namazının ardından özel helikopteri ile İstanbul’a dönerek, annesi Asiye Ağaoğlu’nun elini öpmeye gitti.

KAVURMA YEDİ

İstanbul’da annesinin elini öpen Ali Ağaoğlu, daha sonra kurbanlarını kesip annesinin hazırladığı kavurmayı yedi.

Ali Ağaoğlu'nun helikopterli bayram ziyareti

BODRUM'A DÖNDÜ

Ünlü iş adamı, akşam tekrar İstanbul’dan helikopterine binerek Bodrum’a döndü.
Kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ve eşi Ayla Hanım'la birlikte Bodrum’a gelen Ali Ağaoğlu, bu sefer annesinin kurban etinden kavurduğu bir tencere eti getirerek Yalıkavak açıklarında demirli teknesine gitti.

Ali Ağaoğlu'nun helikopterli bayram ziyareti

Cadde'nin haberine göre, akşam üstüne doğru teknesine ziyarete gelen yeğenleri Hakkı ve Onur Ağaoğlu, amcalarının elini öperek bayramlaştı.

Ali Ağaoğlu'nun helikopterli bayram ziyareti

Ali Ağaoğlu'nun helikopterli bayram ziyareti

Ali Ağaoğlu'nun helikopterli bayram ziyareti

Ali Ağaoğlu'nun helikopterli bayram ziyareti

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