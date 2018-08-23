Ali Ağaoğlu'nun helikopterli bayram ziyareti

Hollywood'da yapımcı Harvey Weinstein'a karşı gelen şikayetler ile ortaya çıkan taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bu sefer de tacize karşı hareketini başlayan ismin tacizci olduğu çıktı.

Dün katıldığı bir televizyon programına makyajlı çıktığı için eleştirilere neden olan Rafet El Roman, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.

1 Türkiye'ye en az dövizi Rus turistler bırakıyor Rus turistler her şey dahil sisteminden faydalanarak denizden çıkmadığı için fazla para harcamıyor ancak Japon ve Avustralyalılar ülke içinde gezerek büyük döviz girdisi sağlıyor.

2 Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin talepleri kabul edilemez Türkiye'ye karşı ekonomik savaş açan ABD, yaptırımların bitmesi için Brunson'un bırakılmasını istemişti. ABD'nin tehditlerine Cumhurbaşkanlığından "talepler kabul edilemez" cevabı geldi.

3 Ziynet Sali: Güçleri Türkiye'ye yetmiyor Türkiye'nin ekonomik savaştan güçlü çıkacağını söyleyen Ziynet Sali, "Ülkemiz üzerine oynanan oyunlar yeni değil" dedi.

4 Financial Times: Türkiye ve AB arasındaki buzlar eriyor Türkiye ekonomisine savaş açan Trump, AB-Türkiye ilişkilerinin güçlenmesini sağladı. Financial Times, Başkan Erdoğan'ın doğru adımlarla Fransa ve Almanya ile gerginliği düzelttiğini ifade etti.

5 ABD'de Donald Trump'ın kaderini etkileyecek dava ABD Başkanı Donald Trump'ın, göreve ilk geldiği günden bu yana meşruiyeti tartışma konusu. Özellikle seçimlere müdahale meselesinde önemli bir gelişme olan Cohen davası dün görüldü.

6 Bayram tatili kan gölüne döndü Kurban Bayramı nedeniyle verilen 9 günlük tatilin 5. günü geride kalırken, meydana gelen kazalarda 82 kişi hayatını kaybetti.