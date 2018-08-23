Ali Ağaoğlu'nun helikopterli bayram ziyareti

İş adamı Ali Ağaoğlu, geçtiğmiz hafta sonu mesai bitimiyle birlikte soluğu Bodrum’da küçük oğlu Ali Ege ve annesi Petek Ertüre’nin yanında almıştı.
Bodrum’da demirli teknesinde tatilini sürdüren Ali Ağaoğlu, kurban bayramının ilk günü bayram namazının ardından özel helikopteri ile İstanbul’a dönerek, annesi Asiye Ağaoğlu’nun elini öpmeye gitti.
KAVURMA YEDİ
İstanbul’da annesinin elini öpen Ali Ağaoğlu, daha sonra kurbanlarını kesip annesinin hazırladığı kavurmayı yedi.
BODRUM'A DÖNDÜ
Ünlü iş adamı, akşam tekrar İstanbul’dan helikopterine binerek Bodrum’a döndü.
Kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ve eşi Ayla Hanım'la birlikte Bodrum’a gelen Ali Ağaoğlu, bu sefer annesinin kurban etinden kavurduğu bir tencere eti getirerek Yalıkavak açıklarında demirli teknesine gitti.
Cadde'nin haberine göre, akşam üstüne doğru teknesine ziyarete gelen yeğenleri Hakkı ve Onur Ağaoğlu, amcalarının elini öperek bayramlaştı.