Ali Nesin 'hayır'cıları eleştirdi: Etme bulma dünyası

YSK, mühürsüz pusula tartışmaları sonrası CHP, HDP ve Vatan Partisi'nin referandumun tam hukuksuzluk nedeniyle iptaline ilişkin başvurularını reddetti. Oylamada 10 üye ret, 1 üye kabul yönünde oy kullandı.

"GEÇMİŞTE YAPTIKLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN"

Nesin ise YSK'nın kararına ilişkin haberi paylaştıktan sonra "'Ama bu haksızlık' diyenler geçmişte yaptıkları haksızlıkları gözden geçirsinler. 367 kararı mesela. Etme bulma dünyası…" ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLERE YANIT: O ZAMAN NEREDEYDİNİZ

Nesin takipçilerinden gelen eleştiriler ve "Hocam siz matematikle uğraşın." şeklindeki bir yanıt üzerine "Oooo… Bayağı kızdırmışım… İyi yapmışım, oh canıma değdi… Hukuksuzluk mu dediniz? Evet hukuksuzluk. Peki ya o zaman neredeydiniz? O zaman ses çıkarmamışsanız, şimdi de çıkarmayın." mesajını paylaştı.

"GEÇMİŞ OLMASA GELECEK OLABİLİR Mİ?"

Nesin daha sonra ise "80 yıl boyunca hukuksuzluk eken, sonraki 20 yıl boyunca hukuksuzluk biçer! Yahu Cumhuriyet'in ilk 80 yılında hukuk hüküm sürseydi, bugünkü hukuksuzluklar olabilir miydi? Neden benzer sorunlar ABD'de ya da Avrupa'da yaşanmıyor da bizde yaşanıyor? Bu hukuksuzluk nasıl mümkün oldu, nasıl olabiliyor? Düşünelim. Geçmiş olmasa gelecek olabilir mi?" diye yazdı.

"CHP ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞUNU BİLE BİLE.."

Nesin mesajlarına şöyle devam etti: "Mesela CHP, Anayasa'ya aykırı olduğunu bile bile, dokunulmazlıkların kaldırılması için oy verdi mi vermedi mi? Böylece HDP'nin ağır topları cezaevine girdi mi girmedi mi? Böylece atı alan Üsküdar'ı geçti mi geçmedi mi? Tüm bu süreçte sesiniz çıkmadıysa şimdi de çıkmasın."