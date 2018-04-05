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Ali Şen'in eşi Bente Şen hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Bente Şen vefat etti.

Haber Merkezi | 05.04.2018 - 06:20..
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Beşiktaş Fulya'da bulunan özel hastanede bir süredir tedavi gören Bente Şen'in akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bente Şen'in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Levent Camii'nden kaldırılacak.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski Başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Ali Şen'in değerli eşi, Genel Kurul Üyemiz Sayın Metin Şen'in ve Adnan Şen'in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen'in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Sayın Benta Şen'in cenazesi, 05/04/2018 Perşembe günü Levent Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. Merhume Sayın Benta Şen'e Allah'tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen Ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Ali Şen'in eşi Bente Şen hayatını kaybetti

BENTE ŞEN KİMDİR?

Bente Şen 1944 yılında Danimarka'da doğdu. Ali Şen ile Bente Şen 1963 yılında dünya evine girdi ve 4 çocuk sahibi oldu. Bente Şen Kopenhag'a bağlı Rödovre semtinde yaşayan varlıklı bir mobilyacının kızıydı.

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