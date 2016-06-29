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Ali Yerlikaya kimdir

Ali Yerlikaya kimdir

27 Ekim’de yayımlanan Resmi Gazeteye göre Gaziantep Valiliği’nden İstanbul’a atanan Vali Ali Yerlikaya’nın kısa hayat hikayesidir…
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Ali Yerlikaya

27 Ekim’de yayımlanan Resmi Gazetenin bildirisi üzerine 39 ilin valisi değişti. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ise, İstanbul Valiliği’ne atandı.

Yerlikaya’ya yeni görev yerinde de başarılarının devamını diliyoruz…

Çocukluğu ve eğitim hayatı

Ali Yerlikaya, 11 Ekim 1968’de Konya’da dünyaya geldi. Liseden mezun olana kadar doğduğu şehirde kalan Yerlikaya, yükseköğrenimi için ayrıldı. 1989’da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

Üniversitede aldığı eğitimin büyük katkısı ile siyasi yaşama bağlılığı da artmıştı. Şimdi onu uzun soluklu bir iş hayatı bekliyordu…

Başarılı bir grafik seyredecek iş hayatına bir de mutlu bir evlilik ve 4 çocuk katacaktı…

Yeni İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kimdir

Kaymakam adaylığı ile başladı

Yerlikaya, mezuniyetinin üzerinden 1 yıl geçmişti ki, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı görevine başladı. Bu onu daha yüksek sıçrayışlara taşıyacak ilk adımdı.

Buranın ardından 1993’te Kayseri’nin Felahiye İlçesi Kaymakamlığı’na atandı. Burayı ise, sırasıyla Erzin (Hatay), Derabucak (Konya), Hilvan (Şanlıurfa) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakamlık göreviyle bulundu.

29 Mayıs 2003’te İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’ne atanan Yerlikaya, 9 Şubat 2004’te ise, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne atandı.

Yerlikaya, ayrıca Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’nda da (TÜHİS), Yönetim Kurulu Üyesi olarak bulundu.

Yeni İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kimdir

Vali Yerlikaya

Çeşitli ilçelerde yürüttüğü Kaymakamlık görevinden sonra Yerlikaya, 13 Aralık 2007’de Şırnak Valisi oldu. Buradaki görevi 17 Mayıs 2010’a kadar devam etti. 23 Mayıs 2010 ile 9 Ağustos 2012 arasında Ağrı Valisi olarak görevini yürüten Yerlikaya; 17 Ağustos 2012 - 3 Mart 2015 tarihleri arasında da Tekirdağ Valisi idi.

16 Şubat 2015’te 2015/7295 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile de Gaziantep Valiliği’ne atanan Yerlikaya görevini sürdürüyordu…

Yeni İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kimdir

İstanbul’a atandı

Başkan Erdoğan’ın imzası dahilinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere toplamda 39 ilin valisinde değişikliğe gidildi. 21 ilin valisi ise, Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi. 27 Ekim 2018’de sabah saatlerinde Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi’nde Ali Yerlikaya’nın da İstanbul’a atandığı duyuruldu.

Kendisine yeni şehrinde başarılar diliyoruz…

Damla Karakuş

[email protected]

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