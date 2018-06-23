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Alibeyköy'de kaybolan 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Alibeyköy barajına girdikten sonra kaybolan 3 çocuğun cansız bedeni bulundu.

DHA | 23.06.2018 - 15:51..
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Nurullah Yanak (11), kardeşi Şefik Yanak (8) ve Mustafa Altan (11) serinlemek amacıyla öğle saatlerinde Alibeyköy Barajı'na girdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Baraj kenarında bulunanlar, çocukların boğulduğunu görünce yardıma koştu. Sudan çıkarılan Nurullah Yanak hastaneye götürüldü.

Gözden kaybolan diğer çocuklar içinse olay yerine dalgıç polisler ve itfaiye ekipleri geldi.

3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kurtarma botuyla arama yapan ekipler önce Şefik Yanak'ı ardından da Mustafa Altan'ı çıkardı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuğun da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Alibeyköy'de kaybolan 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı


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