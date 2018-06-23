Alibeyköy'de kaybolan 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

1 Devlet Bahçeli: İnce, inceldiği yerden kopacak MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnce, inceldiği yerden yarın kopacaktır. İp zaten imamesinden kopmuş dağılmıştır."

2 Mersin'de denizden odun topladılar Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel sularının sahile kadar sürüklediği ağaç parçaları ve kütükler, vatandaşlar tarafından kışın yakılmak üzere toplandı.

3 Şırnak yıl sonuna kadar doğalgazla buluşacak Şırnak'a doğalgaz getirilmesi için geçen yıl başlatılan çalışma kapsamında 152 kilometrelik hattın 132 kilometresi engebeli arazi şartlarına rağmen tamamlandı.

4 Sigarayla savaşta strateji geliştirildi Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023 tamamlandı. İlk kez Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ tarafından AA Editör Masası'nda kamuoyu ile paylaşıldı.

5 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avcılar konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Avcılar'da konuşuyor.

6 Halk TV güldürdü: Maltepe'yi 5 milyon kişi doldurdu Halk TV'nin polis kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre Muharrem İnce, Maltepe'deki dolgu alanında 5 milyon kişiye hitap etti fakat alanın ölçülerine göre bu mümkün değil.