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Alişan: Balayı yerine sahneye gideceğim

Alişan ve Buse Varol çifti, sahne ve set çalışmaları yüzünden balayına çıkamadıklarını söyledi.

Haber Merkezi | 11.05.2018 - 09:24..
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Geçtiğimiz hafta evlenen Alişan ile Buse Varol, önceki akşam Ulus'ta görüntülendi. Düğünde çok eğlendiklerini söyleyen Buse Varol “Ben hiç oturmadım” derken, eşi Alişan ise “Çok eğlendik gerçekten. Gelen herkes 'Hiçbir düğünde bu kadar eğlenmemiştik' dediler” şeklinde konuştu.

BERKAY HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMEDİ

Ünlü çift, sahne ve set çalışmaları yüzünden balayına çıkamadıklarını söyledi. Düğünden sonra yapılan özel partide Berkay’ın sahne almasını isteyen Alişan'ın, "Önce Demet Akalın ve Okan Kurt’a sormam lazım" şeklinde cevap aldığı iddia edilmişti. Alişan, bu iddiaya, “Tamamen benim dışımda gelişen şeyler. O yüzden çok da konuşmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

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