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Alişan: Berkay'la konuştum

Alişan, Arda Turan ile Berkay arasındaki kavgayla ilgili konuştu.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 08:45..
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Şarkıcı Alişan ve 6 aylık hamile eşi Buse Varol, önceki akşam Asmalımescit'teki bir mekan çıkışı görüntülendi. kili, çıkışta gazetecilerle ayak üstü sohbet etti.

Alişan: Berkay'la konuştum

"BUNLAR DOĞRU OLMAYAN ŞEYLER"

Alişan, "Dokuz aydır dışarı çıkmıyorduk. Şansımıza Rnb günüymüş. Bir uğradık çıktık" dedi. Önceki gece Arda Turan ile Berkay arasında yaşanan tatsız olaylara da değinen şarkıcı, "Berkay’la konuştum. Tabii bunlar doğru olmayan, olmaması gereken şeyler. Berkay’a ve eşine çok geçmiş olsun dileklerimi sundum" dedi.

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