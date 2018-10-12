Alişan: Berkay'la konuştum

Şarkıcı Alişan ve 6 aylık hamile eşi Buse Varol, önceki akşam Asmalımescit'teki bir mekan çıkışı görüntülendi. kili, çıkışta gazetecilerle ayak üstü sohbet etti.

"BUNLAR DOĞRU OLMAYAN ŞEYLER"

Alişan, "Dokuz aydır dışarı çıkmıyorduk. Şansımıza Rnb günüymüş. Bir uğradık çıktık" dedi. Önceki gece Arda Turan ile Berkay arasında yaşanan tatsız olaylara da değinen şarkıcı, "Berkay’la konuştum. Tabii bunlar doğru olmayan, olmaması gereken şeyler. Berkay’a ve eşine çok geçmiş olsun dileklerimi sundum" dedi.