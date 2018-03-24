Alişan, Buse Varol'a sette evlilik teklif etti

Şarkıcı Alşan, sevgilisine hiç beklemediği bir anda sürpriz yaptı. Dizide rolü gereği sette bulunan Buse Varol, bu sürprizle hayatının şokunu yaşadı.

ALİŞAN'DAN VAROL'A EVLİLİK TEKLİFİ

Bilindiği üzere Alişan'ın sevgilisi Buse Varol 'Abdülhamid' dizisinde rol alıyor. Dizi setine bir anda yüzükle giden Alişan, sevgilisine evlilik teklif etti.

Alişan'dan Buse'ye sürpriz evlilik teklifi İZLE



"EN DOĞRU KARARI VERDİM"

Alişan'ı sette gören Varol şaşkınlığını gizleyemedi. Dizi setinde diz çöken Alişan, Varol'a, "Hayatımın en doğru kararını verdiğime eminim. Benimle evlenir misin?" diye sordu.

"BAYILACAĞIM ŞİMDİ"

Buse Varol ise şaşkınlığını üzerinden atarak kıse sürede cevap verdi. Varol, teklifi kabul ederek, "Bayılacağım şimdi" dedi.