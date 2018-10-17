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Alişan: Çocuğum Vivaldi, Chopin dinliyor

Türkücü Alişan ile 5.5 aylık hamile eşi Buse Varol'a Vivaldi ve Chopin dinlettiğini söyledi.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 09:08..
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Alişan ve eşi Buse Varol, İkitelli'de gerçekleşen bir tanıtım toplantısına katıldı.

Alişan'ın reklamlarda göründüğü gibi romantik olmadığını söyleyen Buse Varol, "Bir tek mutfak kısmı doğru, yemek yapar. Ancak ağızdaki gül ve kahvaltı kısmı yok" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞUM VİVALDİ DİNLİYOR"

10 Şubat'ta doğum yapacağını söyleyen Varol, bebeğinin müziklere tepki vermeye başladığını söyledi. Bu sıarada araya giren Alişan, "Çocuğum Vivaldi, Chopin dinliyor" dedi.

Ünlü çift, Türk doktorlarına çok güvendikleri için yurt dışında doğum yapmaya sıcak bakmadıklarını da sözlerine ekledi.

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