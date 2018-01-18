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Alişan nazardan korkuyor

Sevgilisiyle görüntülenen Alişan, muhabirleri "Maşallah deyin" diye uyardı.

Haber Merkezi | 18.01.2018 - 09:29..
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ÜÜ

Alişan ve sevgilisi Buse Varol önceki gün İstinyepar'ta görüntülendi.

"ÖNCE ALBÜM SONRA NİKAH"

"Yüzükler ne zaman takılacak?" sorusuna Alişan "Aman durun 'Maşallah' deyin. Nazar değmesin inşallah. Şimdi albüm zamanı. Nikahı ondan sonra düşünürüz." yanıtını verdi.

'AİLELER TANIŞTI"

Öte yandan çiftin aileleri geçen hafta bir araya geldi.. Çift, ailelerinin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştı.

Alişan ile sevgilisi Buse Varol Dostlar Mahallesi dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Reytinglerde istenilen başarıyı gösteremeyen dizi yayından kalktı.

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