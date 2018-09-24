Alişan ve Buse Varol Baltalimanı Angel Blue adlı balık restoranında yemek yedi. Çift çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

"ALLAH ONLARIN MUHABBETLERİ ARTIRSIN"

Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz’in barıştığı hatırlatılan şarkıcı, “Siz de bir gün barışmak ister misiniz” sorusuna yanıt verdi. Alişan , “Allah onların muhabbetini artırsın. Askere gittim, bir kere beni aramadılar. Hep ben aradım, onlar beni yok saydı. Ben de onları yok sayıyorum.” dedi.

Alişan: Özcan ile Mahsun'u yok sayıyorum ViDEO